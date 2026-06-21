Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал жёсткую оценку решению трёх бывших президентов Украины отказаться от польского ордена «Белого орла». Это произошло на фоне перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника и присвоения украинским воинским частям наименований в честь УПА*.

«Тут все очевидно: или ты считаешь, что Мельник — фашист, или ты считаешь, что он герой. И тогда ты сам фашист. Tertium non datur (третьего не дано)», — заявил Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

Подобные решения украинских политиков лишь подтверждают их связь с неонацистской идеологией. В России данная тема не обсуждается, поскольку позиция по вопросу трактовки событий Второй мировой войны остаётся неизменной: любые попытки пересмотреть историю и героизировать пособников нацизма недопустимы.

*Экстремистская организация, запрещённая в России. **Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.