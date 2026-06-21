Медведев назвал сторонников Мельника и УПА* фашистами
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал жёсткую оценку решению трёх бывших президентов Украины отказаться от польского ордена «Белого орла». Это произошло на фоне перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника и присвоения украинским воинским частям наименований в честь УПА*.
«Тут все очевидно: или ты считаешь, что Мельник — фашист, или ты считаешь, что он герой. И тогда ты сам фашист. Tertium non datur (третьего не дано)», — заявил Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.
Подобные решения украинских политиков лишь подтверждают их связь с неонацистской идеологией. В России данная тема не обсуждается, поскольку позиция по вопросу трактовки событий Второй мировой войны остаётся неизменной: любые попытки пересмотреть историю и героизировать пособников нацизма недопустимы.
Международный конфликт начался после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя в честь УПА*. В ответ президент Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал изменить название. Киев отказался, и Варшава расценила отказ как провокацию. После этого несколько украинских чиновников возвращали награды — среди них глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов**, посол в Польше Василий Боднар, а также экс‑президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко**.
*Экстремистская организация, запрещённая в России.
**Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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