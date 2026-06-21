Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 06:52

Медведев назвал сторонников Мельника и УПА* фашистами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал жёсткую оценку решению трёх бывших президентов Украины отказаться от польского ордена «Белого орла». Это произошло на фоне перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника и присвоения украинским воинским частям наименований в честь УПА*.

«Тут все очевидно: или ты считаешь, что Мельник — фашист, или ты считаешь, что он герой. И тогда ты сам фашист. Tertium non datur (третьего не дано)», — заявил Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

Подобные решения украинских политиков лишь подтверждают их связь с неонацистской идеологией. В России данная тема не обсуждается, поскольку позиция по вопросу трактовки событий Второй мировой войны остаётся неизменной: любые попытки пересмотреть историю и героизировать пособников нацизма недопустимы.

«Позорное решение»: Зеленский божился Туску, что не хотел задеть чувства поляков героизацией нацистов
«Позорное решение»: Зеленский божился Туску, что не хотел задеть чувства поляков героизацией нацистов

Международный конфликт начался после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя в честь УПА*. В ответ президент Навроцкий лишил его ордена Белого орла и потребовал изменить название. Киев отказался, и Варшава расценила отказ как провокацию. После этого несколько украинских чиновников возвращали награды — среди них глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов**, посол в Польше Василий Боднар, а также экс‑президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Пётр Порошенко**.

*Экстремистская организация, запрещённая в России.

**Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar