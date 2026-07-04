В Евсеев день — в баню ни ногой! Почему 5 июля попало в народный календарь и во что верили наши предки

5 июля в народном календаре называли Евсеевым днём. Наши предки связывали этот день с водой, домашним порядком, огородом, встречами и осторожностью в отношениях. Life.ru рассказывает, кого в этот день боялись встретить в бане, какие запреты соблюдали и почему 5 июля — это лучший день для свидания.

Почему 5 июля называют Евсеевым днём?

5 июля в народном календаре: что таое Евсеев день и почему 5 июля лучше не ходить в баню? Фото © Религиозная организация «Свято-Елисаветинский женский монастырь в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви»

5 июля в народной традиции связывали с памятью епископа Евсевия Самосатского, жившего в IV веке и защищавшего православное учение во времена Никейского собора. В календаре этот день известен как Евсеев или Ульянин день, а также как День Ульяны и Евсевия. По старому обычаю именно 5 июля девушки отправлялись собирать купальницу, которую ещё называли кошачьей дрёмой. Верили, что если заготовить это растение сегодня, то уже на следующий день из него можно сделать особенно полезный и целебный банный веник. Какие ещё правила соблюдали наши предки в Евсеев день?

Что особенного в Евсеевом дне?

Народный календарь на 5 июля: приметы, запреты и обычаи Евсеева дня. Фото :ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В народных представлениях Евсеев день был с темой любви. Существовали поверья и поговорки о встрече «Ульяны» и «Ульяна», которую воспринимали как знак судьбы, надежды и возможного счастья для влюблённых. При этом праздник оставался семейным и бытовым. В этот день убирались в доме, работали на огороде и очищали колодцы, поскольку воде 5 июля приписывали особую целебную силу.

Хорошей приметой считалось выйти на сенокос или заняться делами в саду и огороде. А вот важные начинания до полудня старались откладывать, поскольку верили, что поспешность утром может обернуться неудачей. Самого Евсевия Самосатского почитали как человека большой стойкости: по преданию, он принял мученическую смерть за христианскую веру и до конца призывал к прощению тех, кто причинил зло.

Что нельзя делать 5 июля 2026 года?

Что нельзя делать 5 июля: почему в Евсеев день избегали бани и ссор? Фото : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Главный водный запрет Евсеева дня касался бани. Наши предки верили, что 5 июля там собираются духи, чтобы как следует попариться. Хозяином этого места считался банник — капризный дух, которого лучше не тревожить. Кстати, о хранителе парной мы рассказывали ранее. Так вот,в этот день мыться и париться в бане не советовали. Считалось, что нарушитель может навлечь на себя беду, болезнь или потерю удачи. При этом умываться росой или колодезной водой, наоборот, считалось полезным. Получалось, что вода в этот день была благоприятной, но к купанию относились с осторожностью.

А какие ещё запреты на Руси соблюдали в этот день? Нельзя начинать важные дела ранним утром;

Нельзя ссориться с родными и друзьями;

Нельзя сплетничать и сеять раздоры;

Нельзя расставаться с любимыми даже ненадолго;

Нельзя разрывать отношения;

Нельзя отправляться в дальний путь без особой необходимости;

Нельзя ввязываться в драки и бессмысленные споры;

Незамужним девушкам не советовали ходить босиком по траве;

Рыбакам не рекомендовалось делиться уловом с родственниками.

Считалось, что ссора 5 июля может надолго испортить отношения, а сплетни и злые слова вернутся неприятностями. А чем же занимались наши предки в Евсеев день? Давайте разбираться!

Что можно делать в Евсеев день 5 июля

Евсеев день 5 июля: народные приметы, запреты и рекомендации на этот день. Фото : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

По предсиавленям наших предков, Евсеев день подходил для спокойных дел, ухода за домом и заботы о близких. В народе считали, что 5 июля лучше не суетиться и не начинать день с тревоги. Вот что разрешалось и даже поощрялось: Умыться утренней росой или колодезной водой.

Почистить колодец.

Навести порядок дома.

Поработать в огороде.

Собрать травы.

Заготовить растения для веников.

Провести день без ссор и обид.

Укрепить отношения с любимым человеком.

Особенно важным этот день считался для влюблённых. По поверьям, 5 июля могли произойти судьбоносные встречи, поэтому к отношениям относились бережно. Теперь, давайте пробежимся по основным приметам на 5 июля?

Народные приметы на Евсеев день

Народные приметы на 5 июля: вода, банник и запреты Евсеева дня. Фото : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

На Руси 5 июля внимательно наблюдали за природой: обращали внимание на небо, состояние воды, утреннюю росу и поведение насекомых. Считалось, что именно в этот день окружающий мир особенно ясно подаёт знаки, по которым можно предсказать погоду на ближайшее время и будущий урожай. Люди прислушивались к звукам, присматривались к облакам и даже отмечали, как ведут себя птицы и мелкие животные, стараясь не упустить ни одной детали.

Народные приметы на 5 июля: Дождь в Евсеев день — к хорошему урожаю хлеба и льна;

Низкие тёмные облака — к ухудшению погоды;

Туман у реки или над водоёмом — к сырости и дождю;

Вечерняя роса — к ясному следующему дню;

Комары роятся — к солнечной и тёплой погоде;

Яркая луна — к хорошему урожаю;

Вороны громко каркают у дома — к неприятностям.

И как мы уже писали, наши предки были внимательны к воде. Если утром удавалось умыться росой или чистой колодезной водой, это считалось добрым знаком. А вот купание в бане, наоборот, старались отложить!

Хоть сегодня мы и не соблюдаем все народные традции наших предков, но такие праздники как Евсеев день, — это хороший повод заглянуть в историю и попытаться понять, как этот мир воспринимали люди, жившие до нас. А о каком народном празднике вы бы хотели прочитать? Обязательно напишите в комментаряих. А ещё, читайте о том, почему Владивосток почему называют российским Сан-Франциско и где в Приморье купаться безопасно!