Знакомые связали смерть актёра Руслана Ибрагимова с сердцем
Кадр из фильма «Ментовские войны-8», режиссер Денис Скворцов, сценаристы Максим Есаулов, Андрей Романов, Сергей Майоров, Андрей Орлов, Дмитрий Филиппов
Причиной скоропостижной смерти актёра Руслана Ибрагимова, по данным Super.ru, могли стать проблемы с сердцем. Такое предположение высказали знакомые артиста.
«Руслан не болел. Ушёл скоропостижно. Возможно, сердце», — рассказали представители его окружения. Других серьёзных проблем со здоровьем у Ибрагимова, по их словам, не было. Официальная причина смерти пока не называлась.
Актёр умер 25 июня в возрасте 61 года. О случившемся стало известно из сообщения его коллеги Юлии Нижельской.
Ибрагимов дебютировал на экране в 2001 году в сериале «Бандитский Петербург». За время карьеры он снялся в 44 проектах.
Зрители также могли видеть его в «Ментовских войнах», «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия», «Ленинграде 46» и сериале «Шеф». Помимо актёрской работы, Ибрагимов занимался режиссурой и дубляжом.
С начала 2026 года ушли из жизни сразу несколько актёров, знакомых зрителям по популярным криминальным сериалам. В марте умерли 58-летний Арвид Зеланд, снимавшийся в «Ментовских войнах» и «Невском», 81-летний Валерий Бочкин из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей», а также 66-летний Николай Соловьёв, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей». В мае не стало 86-летнего Валерия Филонова, появлявшегося в «Бандитском Петербурге», «Убойной силе» и «Улицах разбитых фонарей». Руслан Ибрагимов, чья фильмография также объединила несколько главных петербургских криминальных телепроектов, стал ещё одной потерей этого года.
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