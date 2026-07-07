Знакомые связали смерть актёра Руслана Ибрагимова с сердцем

Причиной скоропостижной смерти актёра Руслана Ибрагимова, по данным Super.ru, могли стать проблемы с сердцем. Такое предположение высказали знакомые артиста.

«Руслан не болел. Ушёл скоропостижно. Возможно, сердце», — рассказали представители его окружения. Других серьёзных проблем со здоровьем у Ибрагимова, по их словам, не было. Официальная причина смерти пока не называлась.

Актёр умер 25 июня в возрасте 61 года. О случившемся стало известно из сообщения его коллеги Юлии Нижельской.

Ибрагимов дебютировал на экране в 2001 году в сериале «Бандитский Петербург». За время карьеры он снялся в 44 проектах.

Зрители также могли видеть его в «Ментовских войнах», «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия», «Ленинграде 46» и сериале «Шеф». Помимо актёрской работы, Ибрагимов занимался режиссурой и дубляжом.