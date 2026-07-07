Неизвестные сняли ленту с букета от возлюбленной Старовойта на его могиле

В годовщину смерти бывшего министра транспорта России Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге произошёл необычный инцидент. К могиле политика пришла девушка и поставила большую корзину красных роз с лентой, на которой было написано: «Любимому от Полины».

Как пишет «КП-Петербург», эта композиция была самой крупной из всех, что стояли у памятника. Однако уже к полудню лента с надписью исчезла — её убрал неизвестный человек. Кто это сделал и с какой целью, пока не установлено. В течение дня на кладбище сохранялся поток людей, пришедших почтить память Старовойта.