Неизвестные сняли ленту с букета от возлюбленной Старовойта на его могиле
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В годовщину смерти бывшего министра транспорта России Романа Старовойта на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге произошёл необычный инцидент. К могиле политика пришла девушка и поставила большую корзину красных роз с лентой, на которой было написано: «Любимому от Полины».
Как пишет «КП-Петербург», эта композиция была самой крупной из всех, что стояли у памятника. Однако уже к полудню лента с надписью исчезла — её убрал неизвестный человек. Кто это сделал и с какой целью, пока не установлено. В течение дня на кладбище сохранялся поток людей, пришедших почтить память Старовойта.
Напомним, 7 июля прошлого Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. Церемония прощания прошла накануне в Москве. Похоронили Старовойта в Санкт-Петербурге — без нательного крестика и отпевания.
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