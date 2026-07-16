Восприняли нормально: Жена Галявиева заявила, что родные не хотят отправить её в психушку

По словам девушки, родители восприняли её брак нормально. При этом раскрывать мотивы, подтолкнувшие её к замужеству с массовым убийцей, Диана пока отказалась. Она попросила дать немного времени, чтобы всё устаканилось.

Накануне стало известно, что Ильназ Галявиев вступил в брак. Избранницей 25-летнего осуждённого стала 18-летняя начинающая журналистка Диана К., родившаяся в Ростовской области и проживающая в Москве. Знакомство произошло прямо во время судебного процесса, после чего девушка, увидев подсудимого лично, добилась свидания с ним, и пара решила узаконить отношения. При этом сообщалось, что родные невесты оказались совершенно не в восторге, узнав, кого дочь выбрала в спутники жизни. Близкие убеждены, что этот брак является намеренным эпатажем, поскольку Диана с детства делала всё наперекор окружающим. Союз с Галявиевым семья характеризует как вышедший из-под контроля юношеский максимализм, главной целью которого было шокировать родных. По данным журналистов, морально истощённые близкие всерьёз рассматривают вариант помещения Дианы в психиатрическую клинику, усматривая в её действиях признаки неадекватности.