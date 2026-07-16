Восприняли нормально: Жена Галявиева заявила, что родные не хотят отправить её в психушку
Жена казанского убийцы Галявиева опровергла сообщения о принудительном лечении
Ильназ Галявиев. Обложка © Егор Алеев/ТАСС
Жена пожизненно осуждённого Ильназа Галявиева Диана опровергла информацию СМИ о том, что родные хотят отправить её на принудительное лечение. Об этом она рассказала РЕН ТВ.
«Да-да, абсолютно, дезинформация, то есть никакая психиатрическая больница», — сказала Диана.
По словам девушки, родители восприняли её брак нормально. При этом раскрывать мотивы, подтолкнувшие её к замужеству с массовым убийцей, Диана пока отказалась. Она попросила дать немного времени, чтобы всё устаканилось.
Трагедия в казанской гимназии № 175 произошла 11 мая 2021 года. Жертвами стрельбы стали 7 школьников и 2 учительницы, одна из которых ценой собственной жизни закрыла ребёнка своим телом. Стрельбу устроил Галявиев, который полностью признал свою вину. Следствие также установило, что он намеревался довершить расправу взрывом, чтобы разрушить здание до основания. 13 апреля 2023 года суд приговорил преступника к пожизненному лишению свободы.
Накануне стало известно, что Ильназ Галявиев вступил в брак. Избранницей 25-летнего осуждённого стала 18-летняя начинающая журналистка Диана К., родившаяся в Ростовской области и проживающая в Москве. Знакомство произошло прямо во время судебного процесса, после чего девушка, увидев подсудимого лично, добилась свидания с ним, и пара решила узаконить отношения. При этом сообщалось, что родные невесты оказались совершенно не в восторге, узнав, кого дочь выбрала в спутники жизни. Близкие убеждены, что этот брак является намеренным эпатажем, поскольку Диана с детства делала всё наперекор окружающим. Союз с Галявиевым семья характеризует как вышедший из-под контроля юношеский максимализм, главной целью которого было шокировать родных. По данным журналистов, морально истощённые близкие всерьёз рассматривают вариант помещения Дианы в психиатрическую клинику, усматривая в её действиях признаки неадекватности.
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