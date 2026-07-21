Жена казанского убийцы Галявиева запросила не менее 400 тысяч рублей за интервью

Жена Ильназа Галявиева, осуждённого за нападение на казанскую школу, потребовала 400 тысяч рублей за интервью. Корреспондент kp.ru Юлия Андриенко связалась с 18-летней девушкой, чтобы узнать о её решении выйти замуж за фигуранта резонансного дела.

В ответ Диана спросила о возможности гонорара и назвала сумму не менее 400 тысяч рублей. Журналистка объяснила, что издание не платит за информацию, после чего супруга осуждённого попросила время на раздумья, а затем вовсе отказалась от беседы.

Ильназ Галявиев ранее вступил в брак. Избранницей 25-летнего осуждённого стала 18-летняя начинающая журналистка Диана К., родившаяся в Ростовской области и проживающая в Москве. Знакомство произошло прямо во время судебного процесса, после чего девушка, увидев подсудимого лично, добилась свидания с ним, и пара решила узаконить отношения. При этом сообщалось, что родные невесты оказались совершенно не в восторге, узнав, кого дочь выбрала в спутники жизни. Близкие убеждены, что этот брак является намеренным эпатажем, поскольку Диана с детства делала всё наперекор окружающим. Союз с Галявиевым семья характеризует как вышедший из-под контроля юношеский максимализм, главной целью которого было шокировать родных.