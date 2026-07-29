7 гениев, которых при жизни считали опасными безумцами, но время расставило всё на места

27 июля 1656 года амстердамские раввины прокляли Баруха Спинозу и лишили его общины навсегда. Соседи считали философа опасным безумцем, а на деле он мыслил на пару веков вперёд. Сегодня Спинозу называют одним из отцов идеи свободы совести, без которой сложно представить современное общество. Life.ru собрал ещё шесть похожих историй: врач, которого свели с ума за мытьё рук, астроном под судом инквизиции, изобретатель ракет, над которым смеялась газета. Каждого современники считали чудаком, а потомки записали в гении.

Барух Спиноза: философ, который стал проклятием для своей общины

Барух Спиноза: философ, изгнанный из еврейской общины Амстердама. Фото © Wikipedia

Спиноза усомнился в буквальном прочтении Торы и назвал Бога синонимом самой природы, чем разозлил всю общину. Раввины сочли такие взгляды угрозой для веры и предали философа анафеме: евреям запретили даже разговаривать с ним. Спиноза сменил имя на латинское Бенедикт, отказался от кафедры в Гейдельберге и зарабатывал на хлеб шлифовкой линз. Токсичная пыль от стекла свела его в могилу в 44 года, но зато его идеи легли в основу европейского Просвещения и представлений о свободе мысли.

Галилео Галилей: звездочёт, которого судила инквизиция

Галилео Галилей и суд инквизиции над создателем гелиоцентризма. Фото © Wikipedia / Юстус Сустерманс

Итальянец построил телескоп, увидел спутники Юпитера и заявил на весь мир, что Земля вращается вокруг Солнца, а вовсе не наоборот, как учили на проповедях. Церковь объявила это ересью, а самого Галилея в 1633 году заставили на коленях отречься от собственных наблюдений под угрозой костра и пыток. По легенде, он поднялся с колен и тихо пробормотал: «И всё-таки она вертится». Реабилитировал учёного Ватикан лишь в 1992 году, спустя 359 лет после суда, признав давнюю ошибку Церкви.

Игнац Земмельвейс: акушер, которого коллеги свели с ума

Игнац Земмельвейс: врач, которого коллеги признали сумасшедшим. Фото © Wikipedia / József Borsos / Albert Doctor

Венгр заметил: там, где врачи моют руки после вскрытий трупов, роженицы умирают от родильной горячки в разы реже. Земмельвейс потребовал ввести обязательную дезинфекцию рук хлорной водой, но коллеги подняли акушера на смех и отказались менять устоявшиеся привычки ради невидимой заразы. Врач писал гневные письма ведущим медикам Европы и обвинял коллег в гибели тысяч рожениц, чем окончательно испортил себе репутацию. Его признали душевнобольным и заперли в лечебнице, где он и умер от заражения крови. Но зато весь мир сегодня тщательно моет руки, особенно врачи. Похожий случай произошёл и с Николаем Склифосовским, который тоже настаивал на тщательной обработке рук перед операциями. И тоже далеко не с первого раза к нему прислушались.

Роберт Годдард: изобретатель ракет, которого унизила целая газета

Роберт Годдард и его ракеты, осмеянные газетой New York Times. Фото © Wikipedia / NASA

В 1920 году американец опубликовал точные расчёты полёта ракеты в безвоздушном пространстве — и над ним от души посмеялась редакция New York Times. Журналисты уверяли, что автору не хватает знаний обычного школьника, ведь ракете попросту не от чего отталкиваться в пустоте вакуума. Годдард продолжал испытания в одиночку и почти без денег, пока не запустил первую в истории человечества жидкостную ракету. Извинения от газеты пришли лишь в 1969 году, сразу после успешной высадки американцев на Луну.

Георг Кантор: математик, которого заперли за разговоры о бесконечности

Георг Кантор и теория бесконечности, стоившая ему рассудка. Фото © Wikipedia

Немецкий учёный доказал: бесконечности бывают разного размера — и один вид бесконечности может быть больше другого. Коллеги по академическому цеху объявили теорию математической болезнью, а влиятельный профессор Кронекер годами травил Кантора в научных журналах и мешал публикации его работ. Нервы не выдерживали затяжной войны с научным сообществом, из-за чего математика неоднократно клали в психиатрическую клинику города Галле. Сегодня теория множеств Кантора лежит в основе всей современной математики и информатики.

Никола Тесла: изобретатель, которого газеты называли безумным магом

Никола Тесла: изобретатель, которого называли безумным магом. Фото © Wikipedia

Серб пугал публику катушками с молниями в руках и на полном серьёзе заявлял о беспроводной передаче энергии через весь земной шар. Журналисты окрестили его сумасшедшим одиночкой, а главный конкурент Эдисон открыто высмеивал переменный ток серба как опасную и совершенно бесполезную забаву для публики. Тесла умер бедняком в номере нью-йоркского отеля, а рядом с ним были только голуби, которых он кормил на подоконнике. Сегодня без его переменного тока не работала бы ни одна электросеть планеты. Кстати, не так давно у Николы Теслы было 170 лет со дня рождения, в честь этого Life.ru разбирал мифы о его изобретениях.

Людвиг Больцман: физик, которого травля довела до трагедии

Людвиг Больцман и атомы, из-за которых его затравили коллеги. Фото © Wikipedia / Nikolaus Stockmann.

Австриец построил всю статистическую физику на предположении, что вещество состоит из мельчайших атомов и молекул, невидимых глазу. Большая часть европейских физиков конца XIX века считала атомы удобной выдумкой и открыто высмеивала Больцмана за наивность на международных конференциях. Критика коллег и затяжная депрессия сломили учёного, и в 1906 году на итальянском курорте Дуино он покончил с собой. Через год опыты Жана Перрена подтвердили правоту Больцмана, и атомы стали фактом науки.

Спинозу, Галилея, Земмельвейса, Годдарда, Кантора, Теслу и Больцмана современники дружно записывали в чудаки, а кого-то — и в опасные безумцы. Каждый платил за идеи одиночеством, нищетой или травлей, а признание приходило слишком поздно или уже после смерти. История упрямо повторяет сюжет: толпа сначала смеётся над чужаком, а затем строит ему памятник. Кстати, странностями отличались не только учёные — суеверия великих русских писателей пугают не меньше любой чужой анафемы.