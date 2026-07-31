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31 июля, 19:12

Туск посоветовал Испании усилить охрану границ ради сохранения Шенгена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал испанские власти последовать примеру Варшавы в вопросах охраны внешних рубежей Евросоюза. В своём обращении, опубликованном в социальной сети, он подчеркнул, что только решительные действия помогут сохранить Шенгенскую зону.

Туск написал, что Польша ужесточила законодательство по убежищу, модернизировала пограничные процедуры и построила заграждения на границе с Белоруссией.

«Мы вложили миллиарды евро и задействовали тысячи военнослужащих, полицейских и пограничников. Испания должна последовать нашему примеру, если мы хотим сохранить Шенгенскую зону», — написал Туск.

Мадрид уже задействовал армию для охраны периметра, однако европейские партнёры требуют более системных мер. Италия уже ввела односторонние ограничения, Австрия и Финляндия заявили о возможности последовать этому примеру. Туск, в свою очередь, считает, что ключ к решению — в комплексной модернизации пограничного контроля, аналогичной той, что Варшава реализовала на своей восточной границе.

Макрон разместил военных и дроны на границе с Испанией из-за кризиса в Сеуте
Макрон разместил военных и дроны на границе с Испанией из-за кризиса в Сеуте

Поводом для жёстких рекомендаций послужил кризис в испанском анклаве Сеута, куда через границу с Марокко проникли десятки тысяч нелегалов — по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек. По последней информации, не менее 41 мигранта погибли при попытке достичь города, а почти 25 тысяч добровольно вернулись в Марокко.

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Анастасия Никонорова
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