Туск посоветовал Испании усилить охрану границ ради сохранения Шенгена

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал испанские власти последовать примеру Варшавы в вопросах охраны внешних рубежей Евросоюза. В своём обращении, опубликованном в социальной сети, он подчеркнул, что только решительные действия помогут сохранить Шенгенскую зону.

Туск написал, что Польша ужесточила законодательство по убежищу, модернизировала пограничные процедуры и построила заграждения на границе с Белоруссией.

«Мы вложили миллиарды евро и задействовали тысячи военнослужащих, полицейских и пограничников. Испания должна последовать нашему примеру, если мы хотим сохранить Шенгенскую зону», — написал Туск.

Мадрид уже задействовал армию для охраны периметра, однако европейские партнёры требуют более системных мер. Италия уже ввела односторонние ограничения, Австрия и Финляндия заявили о возможности последовать этому примеру. Туск, в свою очередь, считает, что ключ к решению — в комплексной модернизации пограничного контроля, аналогичной той, что Варшава реализовала на своей восточной границе.