Перестановки, инициированные Владимиром Зеленским, привели к дестабилизации обстановки как внутри страны, так и в отношениях с западными партнёрами. Немецкое издание Handelsblatt проанализировало недавние кадровые изменения в украинском руководстве, назвав их причиной серьёзного правительственного кризиса.

Всё началось с отставки премьер-министра Юлии Свириденко 12 июля. Спустя три дня был уволен популярный министр обороны Михаил Фёдоров, что вызвало массовые протесты с участием тысяч людей. Иностранные союзники Киева, по данным газеты, наблюдали за сменой военного руководства с растущей тревогой, считая это рискованным шагом в условиях боевых действий.

Под давлением демонстраций Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба Александра Сырского, назначив на его место генерала Михаила Драпатого, а и. о. министра обороны стал Евгений Хмара. Хаотичные перестановки завершились назначением Рустема Умерова, приближённого к экс-комику, на пост главы внешней разведки. За ним также закреплена роль главного переговорщика с Россией и США на случай возобновления контактов.

Как отмечает Handelsblatt, перед новым кабинетом стоят две основные задачи. Первая связана с реформированием армии и совершенствованием системы комплектования. Вторая — с развитием международного военно-технического сотрудничества, включая проекты по производству беспилотников и взаимодействию с зарубежными партнёрами.

Издание также напоминает, что кадровые изменения сопровождались политическим кризисом и протестами после ряда громких увольнений. По версии газеты, перестановки вызвали обеспокоенность и у иностранных партнёров Киева, поскольку проходили на фоне продолжающегося вооружённого конфликта.

При этом, как подчёркивают немецкие журналисты, несмотря на завершение формирования правительства, вопрос о назначении нового посла Украины в США пока остаётся открытым.

Ранее авторы Financial Times выразили мнение, что частая смена чиновников в украинском руководстве создаёт риски для управления в условиях конфликта. В издании отметили, что бывший актёр и телепродюсер Зеленский, любит, чтобы в его администрации постоянно менялся состав действующих лиц.