«Мне грустно, я плачу»: как Земфира встречает 50-летие в Лондоне без концертов и с чужим флагом Оглавление Ранние годы Как «девушка с плеером» покорила сцену После начала СВО: куда сбежала Земфира* Продажа недвижимости в России 26 августа 2026 года певице Земфире Рамазановой* исполняется 50 лет. Артистка прошла путь от звезды, собиравшей стадионы, до иноагента в бегах. Как она встречает юбилей и где живёт — в материале Life.ru 26 августа, 07:54 От звезды до неизвестной беглянки: почему Земфира со скандалом покинула Россию. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Бобылев, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ранние годы

Земфира Рамазанова* родилась 26 августа 1976 года в Уфе. Музыкой она занималась с детства: с пяти лет училась в музыкальной школе по классу фортепиано, пела в хоре, а свою первую песню сочинила в семь лет. В подростковом возрасте на её музыкальные вкусы сильно повлиял старший брат Рамиль.

Свою профессиональную карьеру Земфира* начала в середине 90-х, когда работала оператором на уфимском филиале радиостанции «Европа Плюс». В этот период она одновременно писала собственные песни. В числе ранних композиций были «Почему», «Снег» и «Синоптик». Позже она собрала группу, которую назвала своим именем.

Одна из кассет певицы попала к продюсеру группы «Мумий Тролль» Леониду Бурлакову. Он заинтересовался музыкой начинающей исполнительницы и пригласил ее в Москву. Осенью 1998 года на «Мосфильме» Земфира* записала треки для будущего дебютного альбома. Музыкальным продюсером записи выступил Илья Лагутенко — тоже сейчас сбежавший из России.

Как «девушка с плеером» покорила сцену

Одноименный альбом «Земфира» вышел в мае 1999 года. Еще до релиза несколько песен попали в радиоротацию. Осенью того же года она отправилась в первый большой концертный тур.

Земфира* пришла на сцену не как традиционная эстрадная исполнительница: она сама писала песни, играла на гитаре и клавишных, а её тексты были построены вокруг личных переживаний, отношений, одиночества, раздражения и эмоциональной неустроенности. При этом музыка сочетала роковую основу с элементами поп-музыки и была достаточно доступной для широкой аудитории.

Артистка практически не пользовалась привычными для поп-индустрии приёмами создания публичного имиджа. В ранних интервью она представала в обычной одежде, с гитарой, и производила впечатление человека, который оказался на большой сцене скорее из-за музыки, чем ради самой славы.

Самым большим и масштабным сольным выступлением в карьере Земфиры* считается концерт в СК «Олимпийский» в Москве 1 апреля 2016 года. Его посетили более 30 тыс. человек.

Земфира*: биография, почему иноагент. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

После начала СВО: куда сбежала Земфира*

24 февраля 2022 года, в день начала специальной военной операции, на своем официальном сайте Земфира* опубликовала лозунг с осуждением. Также в соцсетях она написала: «Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны».

Вскоре после этого появилась информация об её отъезде из России. Впоследствии Земфира* обосновалась во Франции, куда её пригласила давняя подруга — актриса Рената Литвинова, которая и приютила певицу в своей парижской квартире. Также сообщалось о получении ею французского гражданства. При этом сама артистка позднее опровергала это.

«В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моём французском гражданстве. Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет», – писала Земфира.

За границей она продолжила творческую карьеру. Уже летом 2022 года Земфира* работала в Париже и Лондоне над проектом «Земфира от Луки» вместе со своим племянником Артуром Рамазановым-Остапенко. Мини-альбом вышел в октябре. Но о былой популярности речи не шло. В 2024 году вышел её девятый студийный альбом. Но доходы от его продаж снизились в сравнении с теми, что она записывала до бегства из России. Также она выступала с концертами за границей. На шоу появлялись украинские флаги и публично осуждалась Россия.

В феврале 2023 года Министерство юстиции России внесло Земфиру Рамазанову* в реестр иностранных агентов. В официальном сообщении Минюст указал среди оснований публичную поддержку Украины, концертную деятельность в «недружественных странах» и получение поддержки от иностранных источников. Певица не согласилась с этим решением. Она неоднократно обращалась в суд с требованием снять с нее статус иноагента. Но все эти попытки оказались тщетными.

В феврале 2026 года стало известно о том, что Земфира* решила приостановить гастрольную деятельность и перебраться в Лондон, чтобы сконцентрироваться на личных делах.

Ещё одной причиной можно назвать невозможность петь перед соотечественниками в странах бывшего СССР: Рамазанова* боялась, что её задержат и депортируют в Россию из-за слишком активной поддержки Украины.

Но минимум за 150 тысяч евро певица готова нарушить табу. Условия серьёзные: перелёт частным самолётом, практически невозможная аппаратура и как можно меньшей связей с Россией у заказчика. Земфира* готова обсуждать мероприятие только, если он подпишет все бумаги минимум за полгода.

Летом прошлого года Земфира* была объявлена в розыск из-за долгов перед ФНС на сумму более 700 тыс. рублей. Кроме того, у артистки была выявлена незначительная задолженность по взносам за капитальный ремонт.

Где сейчас Земфира*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ zemfiralive

Продажа недвижимости в России

После отъезда Земфира* начала распродавать свою недвижимость в России.

Одним из наиболее известных объектов была квартира на Фрунзенской набережной в Москве. Певица долгое время жила в этой двухкомнатной квартире площадью около 85 кв. м. В июне 2023 года СМИ сообщили, что 9 марта того же года жилплощадь была переоформлена на Ренату Литвинову.

Последним известным объектом оставалось нежилое помещение на 5-й Магистральной улице в Москве. Певица владела им с 2007 года. До бегства из России она планировала разместить там звукозаписывающую студию, однако после отъезда помещение практически не использовалось. В 2026 году оно было продано; точная сумма сделки публично не раскрывалась.

Также Земфира* до недавнего времени вела бизнес в нашей стране – только в начале августа в России было ликвидировано ИП певицы, которое она получила ещё в 2003 году. В частности, заявление о прекращении предпринимательской деятельности было подано 27 июля и одобрено ФНС 3 августа 2026 года.

*признана в России иностранным агентом

Авторы Альмир Хабибуллин