День секретаря 2026: топ-6 офисных обязанностей, которые ИИ забрал себе — и слава Богу!

18 сентября страна отмечает неофициальный День секретаря: третья пятница сентября традиционно посвящена людям, которые держат на себе расписание руководителя, гору бумаг и десятки звонков одновременно. В этом году праздник выглядит иначе. За спиной у живого секретаря всё чаще стоит нейросеть, которая пишет письма, ведёт календарь и расшифровывает совещания за секунды. Life.ru разобрал, какие именно обязанности секретаря искусственный интеллект уже забрал себе и делает их быстрее человека.

Ведёт календарь и не даёт забыть о встрече

Как ИИ ведёт календарь и напоминает о встречах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нейросеть без труда справляется с расписанием: сама находит окно для переговоров, учитывает часовые пояса участников из разных городов и присылает напоминание за час до звонка. Достаточно написать одну фразу вроде «перенеси встречу с Ивановым на среду», и помощник сам разошлёт новые приглашения всем участникам. Такую рутину секретарь раньше разгребал вручную, сверяясь сразу с несколькими календарями, ежедневником и стикерами на мониторе.

Пишет письма и протоколы совещаний

По короткому голосовому сообщению нейросеть за минуту оформляет деловое письмо с нужной интонацией: строгой для партнёров или дружелюбной для коллег. Во время встречи она параллельно расшифровывает разговор и сама выделяет ключевые договорённости для протокола. Тонкости деловой переписки давно превратились в отдельную профессию: россияне платят до 30 тысяч рублей за уроки этикета, где учат формулировать даже рабочие сообщения.

Сортирует почту и расставляет приоритеты дня

Как искусственный интеллект сортирует почту руководителя. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ежедневно на почту руководителя падают сотни писем, и разобрать их вручную попросту нереально. Нейросеть отделяет срочные запросы от рекламных рассылок, помечает письма от ключевых партнёров и готовит короткую сводку самого важного за утро. Она же может сразу набросать вежливый ответ на типовой вопрос, оставив человеку только финальную проверку перед отправкой, а заодно подсветит письма, где ответ нужен срочно, прямо сегодня.

Переводит переговоры и документы на лету

Международные встречи давно перестали требовать отдельного переводчика в штате компании. Нейросеть переводит устную речь почти без задержки и подгоняет формулировки под деловой этикет нужной страны. Живому языку так быстро не научишься! Недавно учительница русского языка в Харбине рассказала Life.ru, что даже за пару лет китайские школьники с трудом осваивают звук «Р», а ИИ справляется с переводом мгновенно и без акцента.

Готовит презентации, отчёты и сводки за считаные минуты

ИИ готовит презентации, отчёты и сводки за минуты. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Раньше на вёрстку слайдов и оформление квартального отчёта у секретаря уходил почти целый рабочий день. Нейросеть сама подбирает структуру, формулирует заголовки и переносит цифры из таблиц в наглядные графики и диаграммы. Руководителю остаётся только просмотреть готовый документ и внести мелкие правки, вместо того чтобы объяснять форматирование с нуля и часами ждать результата от живого помощника за соседним столом.

Не даёт пропустить дедлайны и бытовые мелочи офиса

Помощник напоминает не только о встречах, но и о рутинных офисных делах: заказать воду, продлить пропуск, сменить фильтр в кофемашине. Даже такая мелочь, как протереть клавиатуру и пульт от кондиционера, оказывается важнее, чем кажется на первый взгляд: семь неожиданных предметов в доме и на рабочем столе превращаются в рассадник бактерий, выяснил недавно Life.ru, и нейросеть исправно ставит такие задачи в план на неделю.

Получается, что за пару лет нейросеть забрала себе почти всю рутину секретаря: расписание, переписку, перевод, отчёты и напоминания о бытовых мелочах. Освободившиеся часы теперь уходят не на новую работу, а на то, что раньше просто не помещалось в плотный рабочий график руководителя и его помощника. Тренд заметен и в других сферах жизни: россияне меняют смартфон на корзину и вместо офиса всё чаще отправляются в лес за грибами, как только выдаётся свободное утро.