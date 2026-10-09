Депутат Журавлёв назвал остановку метро в Киеве «настоящей десоветизацией»
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Остановка киевского метро показывает, насколько Украина зависит от советского инфраструктурного наследия. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя перебои с транспортом и электроснабжением в украинской столице.
«А это ведь и есть тот самый процесс десоветизации, о котором так мечтала современная Украина», — заявил парламентарий.
По словам Журавлёва, после Майдана 2014 года в Киеве не построили ни одной новой станции метро. Депутат также раскритиковал Дарницкий мост (новый строился с 2004 по 2023 год): он утверждает, что водителям неудобно пользоваться переправой из-за съездов, узких полос и постоянных ремонтов.
Журавлёв считает, что нынешние украинские власти не способны создавать собственную промышленную продукцию. В частности, он обвинил их в том, что они выдают иностранное вооружение за отечественное, ставя на европейских и американских изделиях клеймо «Зроблено в Украине».
«Если, в принципе, лишить Украину всего наследия СССР, то у неё не останется ни заводов, ни мостов, ни электростанций. Вот так, голой и босой, пусть и вступает в Евросоюз, чтобы всё население немедленно могло выехать за границу, чтобы собирать клубнику на итальянских и польских полях», — сказал депутат.
Напомним, вечером 8 октября в Киеве произошёл блэкаут: встали все три ветки метро, наземный транспорт, канализация перестала принимать сточные воды из пригорода. Во тьму погрузилась даже Верховная рада. Массовые перебои с электричеством связаны с отключением сразу нескольких элементов городской энергосети. Утром 9 октября в нескольких районах украинской столицы также возникли перебои с подачей воды, электричества и работой транспорта. Мэр Виталий Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания» перед зимой и призвал киевлян уезжать при возможности.
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