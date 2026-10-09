Остановка киевского метро показывает, насколько Украина зависит от советского инфраструктурного наследия. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя перебои с транспортом и электроснабжением в украинской столице.

«А это ведь и есть тот самый процесс десоветизации, о котором так мечтала современная Украина», — заявил парламентарий.

По словам Журавлёва, после Майдана 2014 года в Киеве не построили ни одной новой станции метро. Депутат также раскритиковал Дарницкий мост (новый строился с 2004 по 2023 год): он утверждает, что водителям неудобно пользоваться переправой из-за съездов, узких полос и постоянных ремонтов.

Журавлёв считает, что нынешние украинские власти не способны создавать собственную промышленную продукцию. В частности, он обвинил их в том, что они выдают иностранное вооружение за отечественное, ставя на европейских и американских изделиях клеймо «Зроблено в Украине».

«Если, в принципе, лишить Украину всего наследия СССР, то у неё не останется ни заводов, ни мостов, ни электростанций. Вот так, голой и босой, пусть и вступает в Евросоюз, чтобы всё население немедленно могло выехать за границу, чтобы собирать клубнику на итальянских и польских полях», — сказал депутат.