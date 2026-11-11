11 ноября 2026 года исполняется 205 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Он появился на свет в Москве, в служебной квартире при Мариинской больнице для бедных, где служил врачом его отец. Школьная программа приучила видеть в нём мрачного мыслителя за письменным столом. Но главные книги он писал наперегонки со сроками, кредиторами и собственной памятью об ожидании расстрела. Мы собрали главные повороты этой судьбы и пять романов, без которых трудно представить мировую литературу.

«Бедные люди» и ночной визит Некрасова

«Бедные люди»: первый роман Достоевского © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1844 году молодой военный инженер Достоевский бросил службу ради литературы. Через год он закончил роман в письмах «Бедные люди» о нищем чиновнике Макаре Девушкине и сироте Вареньке. Рукопись прочёл сосед по квартире Дмитрий Григорович и принёс её Николаю Некрасову. Вдвоём они читали роман всю ночь, а под утро поехали к автору с поздравлениями. Некрасов отнёс роман Белинскому и назвал автора новым Гоголем. Так 23-летний дебютант стал знаменитым ещё до публикации.

Петрашевцы и Семёновский плац

Достоевский и петрашевцы на Семёновском плацу © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Слава быстро привела Достоевского в кружок Михаила Петрашевского. По пятницам там спорили о цензуре, суде и отмене крепостного права. Бомб никто не собирал, зато читали запрещённые тексты. Главным пунктом обвинения против Достоевского стало чтение вслух письма Белинского к Гоголю. В ночь на 23 апреля 1849 года петрашевцев арестовали. Восемь месяцев писатель провёл в Петропавловской крепости и даже там сочинил рассказ «Маленький герой».

22 декабря 1849 года осуждённых без предупреждения привезли на Семёновский плац. Им зачитали смертный приговор, надели белые саваны, первых троих привязали к столбам. Достоевский стоял во второй тройке и был уверен, что жить ему осталось несколько минут. В последний момент барабаны ударили отбой: император заменил расстрел каторгой. Решение приняли заранее, и вся церемония была частью наказания. У одного из осуждённых, Николая Григорьева, признаки психического заболевания появились ещё во время заключения в крепости. В итоге мужчина всё равно сошёл с ума.

Омский острог и «Записки из Мёртвого дома»

Каторга Достоевского и «Записки из Мёртвого дома» © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Четыре года Достоевский провёл в Омском остроге в кандалах, среди убийц и воров. По дороге в Сибирь, в Тобольске, жёны декабристов подарили ему Евангелие, и с этой книгой он не расставался всю жизнь. Писать арестантам не полагалось, поэтому словечки и поговорки каторжан он тайком заносил в тетрадь, когда попадал в госпиталь. Дальше была солдатская служба в Семипалатинске, первый брак с вдовой Марией Исаевой и долгие хлопоты о разрешении вернуться.

В Петербург Достоевский вернулся в конце 1859 года, больше чем через десять лет после ареста. Для многих он был автором из прошлой эпохи. Ответом стали «Записки из Мёртвого дома»: книгу о каторге изнутри читали как документ. Ему было 38, а вскоре вместе с братом Михаилом он начал издавать журнал «Время» и заново вошёл в литературу, куда заметнее, чем до Сибири. Признание в зрелые годы вообще меняет судьбу, вот и Виктор Сухоруков пришёл к большой славе только после сорока.

Долги, рулетка и «Игрок» за 26 дней

Долги и рулетка Достоевского: история «Игрока» © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1864 году умер брат Михаил, и Фёдор Михайлович взял на себя его долги и заботу о его семье. Журнал «Эпоха» прогорел, кредиторы грозили долговой тюрьмой. Спасение он искал за границей, у рулеточных столов Висбадена, а позже и Баден-Бадена. Там Достоевский проигрывал всё и закладывал вещи, вплоть до обручального кольца, писал унизительные письма с просьбами прислать денег. Играть он бросил только в 1871 году и с тех пор к рулетке не подходил.

Рискованный договор писатель подписал с издателем Фёдором Стелловским: если к 1 ноября 1866 года он не сдаст новый роман, Стелловский получит право девять лет издавать его произведения без выплаты гонорара. В октябре у него не было ни строчки, и он нанял 20-летнюю стенографистку Анну Сниткину и надиктовал ей «Игрока» за 26 дней. Стелловский, похоже нарочно, уехал из города, но рукопись под расписку приняли в полицейской части. Вскоре Анна Григорьевна стала его женой.

«Преступление и наказание» и «Идиот»

«Преступление и наказание» и «Идиот» Достоевского © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда «Игрок» был готов, Достоевский вернулся к «Преступлению и наказанию» и последнюю часть тоже диктовал Анне Сниткиной. Роман выходил в «Русском вестнике» в 1866 году. Первую версию в форме исповеди героя автор сжёг и начал заново. История бедного бывшего студента Раскольникова и старухи-процентщицы на деле оказалась книгой о том, что убийство ломает самого убийцу. Черновики классиков порой хранят целые драмы, а тетради Марии Кюри до сих пор держат под особой охраной.

«Идиота» Достоевский писал за границей, в Швейцарии и Италии, от Женевы до Флоренции, в постоянной нужде. Он задумал показать положительно прекрасного человека и сделал им князя Мышкина. Герой подробно рассказывает о последних минутах человека перед казнью, и читатели понимали: автор пережил это сам. Мышкин добр, честен и прощает всех, но в мире денег и страстей его доброта никого не спасает. Роман печатался в 1868–1869 годах, и личного опыта автора в нём, пожалуй, больше, чем в любой другой его книге.

«Бесы» и «Братья Карамазовы»

«Бесы» и «Братья Карамазовы»: поздние романы Достоевского © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поводом для «Бесов» стало громкое дело Сергея Нечаева. В 1869 году члены его тайного кружка убили в Москве студента Ивана Иванова, который хотел выйти из организации. Достоевский увидел в этой истории модель будущего: ради великой цели люди начинают с убийства своего. Роман 1871–1872 годов современники ругали как карикатуру на молодёжь. В XX веке его стали называть пророческим, а Альбер Камю в 1959 году поставил «Бесов» на парижской сцене.

«Братья Карамазовы» стали последним романом Достоевского. Он писал его в 1878–1880 годах в Старой Руссе и Петербурге. Снаружи это детектив об убийстве отца, где под подозрением оказываются сыновья. Внутри спор о Боге, свободе и совести, включая знаменитую главу «Великий инквизитор». Автор задумывал продолжение, но не успел: 28 января (9 февраля) 1881 года он умер в Петербурге. Проводить писателя на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры пришли тысячи людей.

Ницше, Фрейд и Эйнштейн: Достоевский за границей

Почему Достоевского читают за границей © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За границей Достоевского читают как автора о человеке вообще. Фридрих Ницше называл его единственным психологом, у которого ему было чему поучиться. Зигмунд Фрейд написал статью «Достоевский и отцеубийство», а «Братьев Карамазовых» считал величайшим романом. Альберт Эйнштейн признавался, что Достоевский даёт ему больше любого учёного, даже больше Гаусса. Классика на чужой почве легко меняет облик, и у Брэма Стокера был совсем другой Дракула, чем в кино.

Каторга, долги, рулетка и вечные сроки так и не сделали Достоевского автором одной темы. Из этих испытаний выросли «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Почему его до сих пор читают от Токио до Парижа? Он писал о людях на краю, а такой край рано или поздно находит каждый, в любой стране и в любом веке. Если героини классики знакомы вам не хуже родни, попробуйте узнать литературных героинь по их письмам и признаниям.