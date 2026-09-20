Лук от семи недуг: Как славяне праздновали Луков день, зачем плели косы из шелухи и лечились слезами

К концу сентября русская изба менялась до неузнаваемости: под потолком, возле дверей и вдоль стен появлялись длинные косы, обращаться с которыми следовало очень осторожно. Одна случайная мелочь могла лишить такую связку силы, а нарушение запрета грозило семье неприятностями на всю зиму. Почему привычный овощ заслужил такое почтение и что с ним ни в коем случае нельзя было делать в Луков день? Давайте разбираться с Life.ru!

Когда отмечают Луков день в 2026 году

Луков день 2026: почему 20 сентября на Руси собирали урожай и плели длинные косы перед зимой. Фото © azbyka

Народный Луков день ежегодно приходится на 20 сентября. В 2026 году это воскресенье. В церковном календаре в эту дату по новому стилю вспоминают преподобного Луку Глубокореченского, жившего в X веке. Он был третьим игуменом Спасовой обители «Глубокие реки» неподалёку от Константинополя. Монастырь славился особенно строгой жизнью насельников, но подробностей о самом святом сохранилось немного. Кстати, его житие никак не связано с огородом, а название народного праздника возникло благодаря созвучию имени Лука и слова «лук».

К 20 сентября крестьяне старались закончить уборку репчатого лука. Урожай перебирали, а длинные увядшие перья не обрывали, а сплетали в косы. Отсюда и поговорка: «Лук в косицы плетут девицы». С этого дня начинались луковые торги, а хозяйки готовили блюда, в которых овощ был главным ингредиентом. Одним из праздничных угощений считался фаршированный лук: крупные головки обдавали кипятком, вынимали сердцевину, наполняли рубленым мясом и запекали. Считалось, что тот, кто вдоволь наестся лука в этот день, запасётся здоровьем на весь следующий год.

Зачем луковые косы развешивали по всему дому

Зачем славяне развешивали луковые косы под потолком, возле дверей и по углам для защиты семьи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Slatan

Луковые косы подвешивали под потолком, возле печи, у входа и в сенях. Связки должны были окружить дом невидимой защитой. Считалось, что жгучий запах лука отпугивает всё злое, а многочисленные слои луковицы один за другим принимают на себя беды, которые могли обрушиться на семью.

Исследователи отмечают, что с луком был связан целый набор обережных предписаний. Его сила объяснялась не только резким запахом. Луковица заставляла плакать, поэтому ей приписывали способность вызывать очищающие слёзы и вместе с ними выводить из человека болезнь, испуг и чужой дурной взгляд. Чем больше связок висело в избе, тем надёжнее, по поверью, оказывалась защита.

Луков день был связан не только с урожаем, но и с девичьей красотой. Плести связки обычно доверяли девушкам, а луковую шелуху и оставшуюся после работы «мокреть» использовали для волос. Верили, что после такого ухода косы станут крепкими, блестящими и тугими. Поэтому поговорка «Лук в косицы плетут девицы» относилась одновременно и к урожаю, и к женской красоте. А вот японцы уже давно изобрели свой метод мытья головы, от которого волосы будут как шёлк! Читайте в материале Life.ru.

Как лук должен был защитить от сглаза и нечисти

Лук против сглаза и нечистой силы: как славяне защищали вход, окна и детскую постель по ночам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Особенно важным местом считалась входная дверь. Именно через неё в жилище мог войти недобрый человек и принести с собой зависть, злость или сглаз. Поэтому одну из самых крепких связок оставляли у входа. Лук также развешивали возле окон, по углам и рядом с местом, где спали дети. Верили, что оберег не позволит нечистой силе подобраться к домочадцам ночью.

Если в семье начинались частые болезни, ссоры или неудачи, в комнатах появлялись новые связки. А луковице приписывали способность впитывать дурное. Почерневшую, размякшую или неожиданно сгнившую головку старались сразу вынести из дома, потому что считалось, что она уже приняла на себя удар и больше не может защищать хозяев. А вы знали о происхождении других известных примет? А Life.ru уже рассказал жуткую правду о 7 популярных народных верованиях!

Как лук должен был спасти семью от болезней

Как луком лечили всю семью: отвары, перевязки и ополаскивания. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Лук от семи недуг» и «Лук да баня всё правят» — эти поговорки хорошо передают отношение к овощу. Его ели сырым при первых признаках простуды, добавляли в отвары, прикладывали к больным местам, а шелухой ополаскивали волосы. Верили, что лук не просто облегчает хворь, а вытягивает её из тела, заставляя болезнь уходить вместе со слезами. При падеже скота целые луковицы нанизывали на нитку и надевали такое «ожерелье» на коров, коз или лошадей. Считалось, что жгучий оберег примет болезнь на себя и не позволит ей перейти на остальных животных. А если вы своё здоровье доверяете не луку, а врачам, то обязательно узнайте, от каких 6 медицинских ошибок можете защитить себя сами.

Как лук связывали с достатком и нищетой

Лук против нищеты: почему полные связки считались залогом достатка и спокойной зимы для всей семьи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полные луковые косы считались знаком достатка. Чем больше связок появлялось в доме к концу сентября, тем спокойнее должна была пройти зима. Пустые же закрома пугали не только голодом. Люди верили, что вслед за исчезнувшим луком из жилища могут уйти деньги, удача и семейное благополучие.

До окончания уборки урожая луковицы старались не продавать по одной, не пробовать и не раздавать соседям. Считалось, что нарушивший запрет сам отдаст из дома достаток, а оставшийся лук высохнет или сгниёт. Зато после того, как последнюю головку приносили с грядки и вплетали в общую косу, начинались торги и угощения. Теперь делиться было можно: законченный урожай уже считался «закрытым» и не должен был утянуть за собой благополучие семьи.

Что нельзя делать в Луков день 20 сентября

Что нельзя делать в Луков день 20 сентября, чтобы не потерять деньги, удачу и здоровье в 2026 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главный запрет касался семейного благополучия. В Луков день старались не хвастаться урожаем, деньгами и удачей, чтобы не привлечь зависть и не сглазить хорошее. Не советовали также пересчитывать накопления при посторонних, рассказывать о крупных покупках и раскрывать планы, особенно если дело ещё не было закончено.

Нельзя было выбрасывать здоровые луковицы или оставлять урожай мокнуть на земле. Такое расточительство обещало бедность. До окончания уборки также старались не пробовать, не продавать и не раздавать новый лук, так как боялись, что оставшийся урожай сгниёт, а дом останется без зимнего запаса.

Ссориться за столом тоже считалось опасным. По поверью, луковые слёзы должны были остаться единственными слезами этого дня, иначе семейные обиды затянутся надолго. Нельзя было плакать из-за чужих слов, вспоминать старые обиды и желать кому-либо зла: всё сказанное могло вернуться к человеку вместе с новыми несчастьями. А если каждый разговор в вашей семье сводится к конфликту, Life.ru поделился техникой деэскалации для дома. Ещё не советовали давать или брать взаймы деньги и хлеб. Вместе с монетами из дома якобы уходил достаток, а одолженный хлеб мог передать чужой семье сытость и благополучие хозяев.

Народные приметы на Луков день

Приметы на Луков день 20 сентября: какой будет осень и когда ждать первых морозов в 2026 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По внешнему виду урожая пытались угадать характер будущей зимы. Если на луковицах образовалось много плотной шелухи, ждали сильных морозов. Тонкая оболочка обещала более мягкую зиму. Большое количество шелухи во время чистки считали добрым знаком для дома: чем больше «одежды» на луке, тем крепче защита семьи.

Смотрели и на небо. Чёрные тучи обещали частые дожди, а белые облака — скорое ненастье. Если журавли летели высоко и медленно, ждали холодную и дождливую осень. По шишкам на хвойных деревьях гадали о морозах: чем ниже они росли, тем раньше должна была прийти настоящая зима.

Так обычная луковая связка превращалась в настоящего стража дома. Одна коса закрывала вход от сглаза, другая принимала на себя болезни, а третья не позволяла достатку уйти за порог. А если хочется узнать, какие ещё поступки считались опасными для домашнего благополучия, Life.ru уже рассказывал, почему нельзя свистеть в комнатах, рассыпать соль и выносить мусор после заката.