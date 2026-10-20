Не просто выучить параграф: В Минпросвещения объяснили, зачем вводят устную историю

Российским девятиклассникам на новом устном экзамене по истории предстоит продемонстрировать не только знание событий и дат, но и способность рассуждать, анализировать источники и аргументировать собственную точку зрения. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт Минпросвещения России, доцент Шадринского государственного педагогического университета Светлана Подкорытова.

По её мнению, введение такого испытания в качестве допуска к государственной итоговой аттестации позволит оценивать навыки, которые необходимы школьникам не только на уроках, но и в повседневной жизни.

«Инициатива о введении устного экзамена по истории в качестве допуска к ГИА — это стратегически верный шаг. Умение девятиклассника последовательно излагать материал, работать с источниками и аргументировать свою позицию — это базовые навыки функционально грамотного человека», — подчеркнула специалист.

Подкорытова обратила внимание на опыт школ, где регулярно проводят исторические дискуссии и коллоквиумы. По её наблюдениям, выпускники таких учебных заведений лучше справляются с задачами, требующими самостоятельного анализа информации.

Эксперт объяснила это тем, что постоянное обсуждение исторических событий помогает подросткам развивать речь, критическое мышление и способность ориентироваться в большом объёме новых сведений.

Отдельным преимуществом нововведения Подкорытова назвала формат зачёта. По её мнению, он позволит избежать лишнего стресса и сосредоточиться прежде всего на содержании ответов.

«Экзамен в формате зачёта снимает избыточную психологическую нагрузку. Он позволяет сосредоточиться на содержании разговора», — отметила доцент.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что обязательный устный экзамен по истории введут с 2027/2028 учебного года. Испытание станет допуском к ГИА для всех девятиклассников и будет проходить с января по апрель, до начала основных экзаменов.

Экзаменационные материалы разработают на основе единых государственных учебников истории. В течение 2026/2027 учебного года Минпросвещения совместно с Рособрнадзором планирует ознакомить педагогов с новым форматом проверки знаний.

Таким образом, первые обязательные устные экзамены по истории школьники будут сдавать в 2028 году.