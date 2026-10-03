«Не забывайте про триаду»: Европейским лидерам доходчиво объяснили, чем кончится конфликт с Москвой
Глава МИД Белоруссии напомнил Европе о ядерной триаде России
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Европейским странам не стоит забывать о российской ядерной триаде, рассуждая о возможном военном противостоянии с Москвой. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА «Новости» на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам дипломата, в Европе, по его оценке, рассчитывают за счёт более крупного совокупного ВВП и численности населения подготовиться к 2029–2030 годам и получить преимущество над Россией. Именно на подобные рассуждения Рыженков предложил смотреть с учётом российского потенциала стратегического сдерживания.
«Я им на это всегда отвечаю: «Ребята, ну вы же не забывайте про российскую ядерную триаду, про опыт, который сегодня уже накоплен, и про какие-то такие фишечки, которые есть в России и апробированы, которых у вас нет», — сказал министр.
Брюссель действительно намерен значительно повысить военную готовность к 2030 году: Еврокомиссия представила дорожную карту с развитием ПВО, противодроновых систем, военной мобильности и оборонной промышленности. Документ предполагает закрытие ключевых дефицитов оборонных возможностей стран ЕС.
Рыженков говорит о ядерном факторе не впервые. В сентябре 2025 года глава белорусского МИД называл размещение российского комплекса «Орешник» в Белоруссии оборонительной мерой, объясняя её изменением ситуации в сфере безопасности вокруг республики. Позднее Александр Лукашенко говорил, что российское тактическое ядерное оружие размещено в стране как фактор защиты и безопасности. В мае 2026 года белорусский лидер также заявил, что Минск допускает применение имеющихся средств, включая ядерные, в случае агрессии. Все эти заявления белорусская сторона связывает со стратегией сдерживания.
Тема возможного противостояния России и Европы регулярно звучит и в заявлениях российских и белорусских официальных лиц. В мае госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял о подготовке западных стран к потенциальному конфликту к 2030 году, а в июне замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил о схожих оценках сроков военной готовности НАТО и ЕС.
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