27 мая 1995 года в Каннах показали чёрно-белую драму Матьё Кассовица «Ненависть», и полицейские на красной дорожке демонстративно отвернулись от съёмочной группы. Фильм принёс молодому режиссёру приз за лучшую режиссуру, а Венсану Касселю — первую громкую славу. Кажется, что кино из середины 90-х давно должно было стать музейным экспонатом. Но в 2024 году Кассовиц превратил его в мюзикл с подзаголовком «Пока ничего не изменилось». Разбираемся, почему «Ненависть» до сих пор смотрится как свежая хроника.

Сюжет из криминальной сводки

Фильм «Ненависть» 1995 года: реальная история в основе сюжета. Фото © Кадр из фильма «Ненависть», режиссёр Матьё Кассовиц, сценарист Матьё Кассовиц

Идея фильма родилась 6 апреля 1993 года. В тот день в полицейском участке Парижа погиб молодой выходец из Заира Макоме М'Боволе, и Кассовиц сел за сценарий сразу после новостей. Вспоминал он и 1986 год, когда после разгона демонстрации погиб студент Малик Уссекин: его история попала во вступительный монтаж. Туда же режиссёр вставил настоящие кадры беспорядков с 1986 по 1995 год. Поэтому фильм и сегодня воспринимается не как выдумка, а как документ своего времени.

Шантелу-ле-Винь: съёмки в настоящем квартале

Шантелу-ле-Винь: где снимали фильм «Ненависть». Фото © Кадр из фильма «Ненависть», режиссёр Матьё Кассовиц, сценарист Матьё Кассовиц

Снимали в пригороде Парижа Шантелу-ле-Винь, и это была не декорация. Кассовиц, актёры и съёмочная группа переехали туда за три месяца до начала работы и жили в квартале всё время съёмок. Найти место оказалось непросто: семь или восемь муниципалитетов отказали киношникам, поэтому, чтобы не отпугивать мэрии, сценарий временно переименовали. Часть ролей сыграли непрофессионалы, а многие сцены повторяют реальные случаи. Беспорядки в пригородах продолжались прямо во время съёмок.

Винц, Юбер и Саид: одни сутки после бунта

Венсан Кассель в роли Винца в фильме «Ненависть». Фото © Кадр из фильма «Ненависть», режиссёр Матьё Кассовиц, сценарист Матьё Кассовиц

Сюжет укладывается примерно в 20 часов. После ночных беспорядков друг трёх героев Абдель лежит в реанимации, а Винц находит револьвер, который потерял полицейский. Венсан Кассель сыграл вспыльчивого парня, готового пустить оружие в ход, если Абдель умрёт, и с этой роли за актёром надолго закрепился образ хулигана, который потом покорил Монику Беллуччи. Боксёр Юбер мечтает вырваться из квартала, а Саид пытается мирить друзей. Название фильму дала реплика Юбера: «Ненависть порождает ненависть».

«Пока всё идёт хорошо»

«Пока всё идёт хорошо»: главная фраза фильма «Ненависть». Фото © Кадр из фильма «Ненависть», режиссёр Матьё Кассовиц, сценарист Матьё Кассовиц

Фильм начинается с притчи о человеке, который падает с 50-го этажа и, пролетая мимо окон, повторяет себе: пока всё идёт хорошо. Главное, говорит Юбер, не падение, а приземление. Эта фраза давно разошлась на цитаты, а ASAP Rocky выпустил короткометражку-оммаж «Ненависти» с Саидом Тагмауи.

Отвернувшиеся полицейские и показ для министров

«Ненависть» в Каннах 1995 года и показ для министров Франции. Фото © Кадр из фильма «Ненависть», режиссёр Матьё Кассовиц, сценарист Матьё Кассовиц

Отвернувшиеся на премьере полицейские были только началом. «Золотую пальмовую ветвь» в том году увёз Эмир Кустурица за «Андеграунд», а «Ненависть» получила внимание с самого верха. Премьер-министр Франции Ален Жюппе устроил специальный показ фильма для правительства, и министры были обязаны прийти. Через год на церемонии «Сезар» картина получила награды за лучший фильм, монтаж и продюсирование. Так фильм о трёх парнях из пригорода превратился в общенациональную тему.

Чёрно-белая картинка вместо примет времени

Почему фильм «Ненависть» снят в чёрно-белом цвете. Фото © Кадр из фильма «Ненависть», режиссёр Матьё Кассовиц, сценарист Матьё Кассовиц

Кассовиц с самого начала задумал фильм чёрно-белым, и это неожиданно спасло его от старения. Здесь почти нет вещей, по которым легко угадать год: ни модных цветов одежды, ни ярких вывесок. Время выдаёт разве что музыка: в одной из сцен диджей Cut Killer сводит из окна трек KRS-One «Sound of da Police» с песней Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien». Хиты тех лет вообще узнаются с первых нот, и проверить это легко: попробуйте угадать семь хитов 90-х по трём эмодзи.

Мюзикл «Пока ничего не изменилось»

Мюзикл по фильму «Ненависть» Матьё Кассовица. Фото © ТАСС / Zuma / L.Urman

10 октября 2024 года на сцене La Seine Musicale под Парижем показали мюзикл по мотивам фильма. Кассовиц поставил его вместе с режиссёром Сержем Денонкуром и заменил знаменитую фразу на новую: «Пока ничего не изменилось». Действие перенесли в 2024 год, у героев появились смартфоны, но конфликт остался тем же. Подзаголовок прямо говорит, что за 30 лет в отношениях пригородов и полиции почти ничего не сдвинулось. Финальным номером шоу стал рэп Юбера о любви.

Почему «Ненависть» выглядит современной? Потому что Кассовиц снимал не моду 90-х, а людей и злость, которые никуда не делись: те же кварталы, те же стычки с полицией, тот же отсчёт времени до взрыва. Чёрно-белое изображение убрало приметы эпохи, а Винц, которого сыграл 27-летний Кассель (но на момент премьеры ему уже было 28 лет), до сих пор узнаётся в любом парне с кулаками в карманах. Свои хроники того времени есть и у российского кино: вспомните 10 лучших фильмов о лихих 90-х.