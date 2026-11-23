23 ноября 2026 года Венсану Касселю исполняется 60 лет. Если коротко отвечать на вопрос, чем он знаменит, хватит назвать всего четыре работы: «Ненависть», дилогия «Враг государства № 1», «Порок на экспорт» и «Чёрный лебедь». За роль гангстера Жака Мерина он получил «Сезар», главную кинопремию Франции. Зрители часто запоминают Касселя хулиганом, мафиози или опасным красавцем. Но в фильмах Венсана Касселя хватает и совсем других героев: Атоса, Чудовища, директора балета и даже наставника трудных подростков.

Биография Венсана Касселя коротко

Биография Венсана Касселя: детство и семья. Фото © ТАСС / Эмиль Матвеев, imago images / Horst Galuschka

Венсан Кассель родился 23 ноября 1966 года в Париже. При рождении его звали Венсан Крошон: Кассель — сценический псевдоним отца, актёра Жан-Пьера Касселя. За чечётку отца не раз сравнивали с Фредом Астером. Мать актёра работала журналисткой. Младший брат Матиас стал рэпером и выступает под именем Rockin' Squat, а единокровная сестра Сесиль Кассель тоже пошла в актрисы. Так что выбор профессии в этой семье никого не удивил.

Путь в кино оказался не прямым. Вопреки ожиданиям родителей Венсан Кассель поступил в цирковую школу Анни Фрателлини: отец, по словам биографов, актёрскую карьеру детям не прочил. Потом он учился актёрскому мастерству в Нью-Йорке. В середине 1980-х Кассель вернулся во Францию и играл в постановках Жана-Луи Барро в парижском театре Рон-Пуэн. Первые роли в кино были эпизодическими, и долгое время его знали прежде всего как сына Жан-Пьера Касселя. Переломным стал 1995 год, когда на экраны вышла «Ненависть».

Личная жизнь Венсана Касселя интересует публику не меньше ролей. С Моникой Беллуччи он познакомился на съёмках «Квартиры» в 1996 году, в 1999-м пара поженилась, а в 2013-м объявила о расставании. У них две дочери: Дева, которая стала моделью, и Леони. В 2018 году актёр женился на модели Тине Кунаки, в 2019-м у них родилась дочь Амазони, но в 2023 году пара рассталась. В январе 2025 года у Касселя и бразильской модели Нары Баптисты родился сын Каэтано.

«Ненависть»: фильм, после которого о Касселе заговорили

«Ненависть» 1995 года: прорыв Венсана Касселя. Фото © Кадр из фильма «Ненависть», режиссёр Матьё Кассовиц, сценарист Матьё Кассовиц

Чёрно-белая драма Матьё Кассовица о трёх парнях из парижского пригорода в 1995 году произвела фурор в Каннах: Кассовиц получил приз за лучшую режиссуру. Снимали картину в настоящем пригороде Шантелу-ле-Винь. Венсан Кассель сыграл Винца, вспыльчивого парня с бритой головой, который мечтает отомстить полиции за избитого друга. Сцена, где он перед зеркалом подражает Трэвису Биклу из «Таксиста», стала одной из самых цитируемых во французском кино.

За «Ненависть» Венсан Кассель получил сразу две номинации на «Сезар» в 1996 году: за лучшую мужскую роль и как самый многообещающий актёр. Наград он тогда не взял, зато получил нечто важнее: образ, от которого режиссёры потом отталкивались годами. После Винца Касселя стали звать на роли нервных, опасных и непредсказуемых людей. Именно с «Ненависти» началась репутация, которую журналисты свели к ярлыку «плохой парень».

Французское кино 1990–2000-х: «Доберман», «Багровые реки», «Необратимость»

Венсан Кассель во французском кино 1990–2000-х. Фото © Кадр из фильма «Багровые реки», режиссёр Матьё Кассовиц, сценаристы Матьё Кассовиц, Жан-Кристоф Гранже

Следующие годы Венсан Кассель снимался много и рискованно. В «Квартире» 1996 года он сыграл влюблённого Макса, и именно на этих съёмках познакомился с Беллуччи. В «Добермане» Яна Кунена год спустя ему достался главарь банды грабителей Ян Ле Пантрек: фильм получился похожим на комикс с бешеным ритмом. В 2000 году Матьё Кассовиц снова позвал актёра, теперь в триллер «Багровые реки», где Кассель играл молодого полицейского Макса Керкеряна в паре с Жаном Рено.

В 2001 году вышли сразу две заметные картины. В «Братстве волка» Кристофа Ганса актёр сыграл аристократа Жана-Франсуа де Моранжиаса, а в драме Жака Одиара «Читай по губам» — бывшего заключённого Поля. Сюжет «Братства волка» вырос из легенды о Жеводанском звере, который наводил ужас на французскую провинцию в XVIII веке. За Поля Кассель снова попал в номинанты «Сезара». Эти работы показали, что актёр одинаково уверенно чувствует себя в костюмном приключении и в камерной истории о двух одиночествах.

Самым скандальным фильмом того периода стала «Необратимость» Гаспара Ноэ 2002 года. Кассель сыграл Маркуса, который ищет обидчика своей возлюбленной, а её роль досталась Монике Беллуччи. К 62-летию актрисы мы вспоминали её главные фильмы и брак с Касселем. История рассказана в обратном порядке, от финала к началу, и на показе в Каннах часть зрителей уходила из зала. Венсан выступил и сопродюсером ленты. С тех пор «Необратимость» остаётся одной из самых спорных его работ.

«Враг государства № 1» и «Сезар»

Венсан Кассель в роли Жака Мерина, «Враг государства № 1». Фото © Кадр из фильма «Враг государства № 1», режиссёр Жан-Франсуа Рише, сценаристы Жак Мерин, Абдель Рауф Дафри, Жан-Франсуа Рише

В 2008 году Жан-Франсуа Рише выпустил дилогию о Жаке Мерине, самом известном преступнике Франции 1970-х. Мерин грабил банки, бежал из тюрем, давал интервью журналистам и в итоге получил от прессы прозвище «враг государства номер один». Венсан Кассель сыграл его в разные периоды жизни — от молодого солдата до матёрого гангстера. Для поздних сцен актёр набрал около 20 килограммов, поэтому от фильма к фильму он заметно меняется.

В 2009 году эта работа принесла актёру «Сезар» за лучшую мужскую роль, причём сразу за обе части, «Враг государства № 1» и «Враг государства № 1: Легенда». Для Касселя это была первая и пока единственная статуэтка «Сезара» после нескольких номинаций. Критики отмечали, что Венсан не сделал из Мерина ни героя, ни чудовища: обаяние персонажа на экране соседствует с жестокостью, и зритель видит обе стороны. Сам Рише на той же церемонии получил «Сезар» за режиссуру.

Голливуд: «12 друзей Оушена», «Порок на экспорт», «Чёрный лебедь»

Венсан Кассель в Голливуде: «Чёрный лебедь» и «Оушен». Фото © Кадр из фильма «Чёрный лебедь», режиссёр Даррен Аронофски, сценаристы Марк Хейман, Джон Дж. МакЛафлин, Андрес Хайнц, © Кадр из фильма «Двенадцать друзей Оушена», режиссёр Стивен Содерберг, сценаристы Джордж Нолфи, Джордж Клейтон Джонсон, Джек Голден Расселл

Ещё до Мерина Кассель начал сниматься в англоязычном кино: в 1998 году он сыграл герцога Анжуйского в «Елизавете» с Кейт Бланшетт. В «12 друзьях Оушена» 2004 года ему досталась роль Франсуа Тулура по прозвищу Ночной Лис, главного соперника банды Джорджа Клуни. В знаменитой сцене вор акробатически танцует сквозь лазерную сигнализацию, и пластика тут неслучайна: актёр много лет занимается бразильским боевым искусством капоэйрой. В 2007 году тот же персонаж вернулся в «13 друзьях Оушена».

Для российского зрителя особенно интересна роль в «Пороке на экспорт» Дэвида Кроненберга 2007 года. Венсан Кассель сыграл Кирилла, сына главы русской мафии в Лондоне, слабого и вспыльчивого наследника. Партнёром по экрану был Вигго Мортенсен, а в оригинале фильм называется «Восточные обещания». Ради этой роли Венсан освоил русский на базовом разговорном уровне, и это едва ли не главная причина, по которой картину до сих пор вспоминают в России.

В «Чёрном лебеде» Даррена Аронофски 2010 года Кассель сыграл Тома Леруа, художественного руководителя балетной труппы. Его герой требует от балерины Натали Портман невозможного и провоцирует её раскрыть «тёмную сторону». За этот фильм девушка получила «Оскар», а актёрский состав был номинирован на премию Гильдии киноактёров. Позже в послужном списке Венсана Касселя появились наёмник по прозвищу Актив в «Джейсоне Борне» и миллиардер Серак в третьем сезоне «Мира Дикого Запада».

За пределами криминального амплуа: Чудовище, Жорджио и Атос

Венсан Кассель в роли Атоса и Чудовища. Фото © Кадр из фильма «Три мушкетёра: Миледи», режиссёр Мартен Бурбулон, сценаристы Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер, Александр Дюма, © Кадр из фильма «Красавица и чудовище», режиссёр Кристоф Ган, сценаристы Сандра Во-Ан, Кристоф Ган, Жанна-Мари Лепренс де Бомон

В 2014 году Кристоф Ган снял «Красавицу и чудовище», где Венсан Кассель превратился в Чудовище и заколдованного принца, а Красавицей стала Леа Сейду. Это одна из самых романтических его ролей: вместо угрозы на экране тоска, вина и надежда на прощение. Через год в драме Майвенн «Мой король» появился его Жорджио, обаятельный и разрушительный муж героини Эмманюэль Берко, которая за эту роль получила приз Каннского фестиваля. Сам Кассель за работу в фильме снова был номинирован на «Сезар».

Дальше актёр всё чаще выбирал исторических и драматических героев. Он стал художником Полем Гогеном в фильме «Гоген» 2017 года, а в картине «Видок: Император Парижа» 2018 года превратился в легендарного сыщика Эжена Франсуа Видока, бывшего каторжника на службе полиции. Снимал «Видока» Жан-Франсуа Рише, автор дилогии о Мерине. В «Особых» 2019 года от авторов «1+1» Кассель сыграл Брюно, который помогает подросткам с аутизмом, и получил ещё одну номинацию на «Сезар».

В 2023 году Мартен Бурбулон выпустил дилогию «Три мушкетёра: Д'Артаньян» и «Три мушкетёра: Миледи», где Венсан Кассель примерил плащ Атоса. Его мушкетёр получился мрачным, уставшим и благородным, а роль Миледи досталась Еве Грин. Российские зрители неизбежно сравнивают его с Атосом Вениамина Смехова, и в подборке экранизаций романа Дюма видно, насколько разными бывают одни и те же герои. Роль показала, что Кассель давно перерос образ парня из пригорода.

Лучшие фильмы Венсана Касселя

Фильмография Венсана Касселя насчитывает десятки картин во Франции, Великобритании, США и Бразилии, где актёр несколько лет жил. Мы выбрали десять работ, которые лучше всего показывают его диапазон: от дебютного прорыва до костюмных блокбастеров. Годы указаны по выходу фильма в прокат, роли даны в русском переводе. Если вы только знакомитесь с творчеством актёра, начните с первых трёх строчек таблицы, а дальше идите по настроению.

Лучшие фильмы Венсана Касселя Год Фильм Роль Чем важен 1995 «Ненависть» Винц Прорыв и две номинации на «Сезар» 2008 «Враг государства № 1» (дилогия) Жак Мерин «Сезар» за лучшую мужскую роль 2010 «Чёрный лебедь» Тома Леруа Заметная роль второго плана в Голливуде 2007 «Порок на экспорт» Кирилл Русский мафиози, ради роли учил русский 2000 «Багровые реки» Макс Керкерян Полицейский в паре с Жаном Рено 2002 «Необратимость» Маркус Самый спорный фильм, Кассель ещё и сопродюсер 2004 «12 друзей Оушена» Франсуа Тулур Ночной Лис и сцена с капоэйрой 2014 «Красавица и чудовище» Чудовище и принц Романтический герой вместо злодея 2015 «Мой король» Жорджио Драма Майвенн, номинация на «Сезар» 2023 «Три мушкетёра: Д'Артаньян» и «Миледи» Атос Классический герой Дюма

Почему ему часто достаются опасные персонажи

Опасные персонажи Венсана Касселя. Фото © Кадр из фильма «Джейсон Борн», режиссёр Пол Гринграсс, сценаристы Пол Гринграсс, Кристофер Раус, Роберт Ладлэм

Список ролей объясняет репутацию лучше любых слов: Винц из «Ненависти», грабитель Ле Пантрек, Мерин, мафиозный наследник Кирилл, наёмник из «Джейсона Борна». Сюда же можно добавить вора Ночного Лиса из «12 друзей Оушена». Режиссёры ценят в Касселе физическую резкость и умение держать напряжение в кадре без лишних слов. Цирковая школа и капоэйра дали ему особую пластику: даже в спокойной сцене его герой выглядит так, будто готов сорваться с места.

При этом ярлык «вечного злодея» к Венсану не подходит. Атос благороден, Чудовище ищет прощения, Брюно из «Особых» спасает подростков, а Видок, хоть и бывший каторжник, ловит преступников. Даже в «Багровых реках» он играл полицейского. Интересно и то, что в списке знаменитых «некрасавцев», от которых теряли голову женщины, Кассель стоит рядом с Бельмондо и Караченцовым: необычная внешность и харизма сами по себе подсказывают режиссёрам сложных героев.

Частые вопросы о Венсане Касселе

Частые вопросы о Венсане Касселе. Фото © ТАСС / Zuma / Cover Images

Вокруг юбилея актёра в поиске чаще всего всплывают одни и те же вопросы: сколько ему лет, за что он получил главную награду, кто его жена и дети. Собрали короткие ответы на самые популярные из них, чтобы не пришлось искать по разным источникам. Даты и роли сверены с титрами и списками наград, а подробная фильмография с годами выхода фильмов есть в таблице выше, поэтому здесь только самое главное о жизни и карьере актёра: Сколько лет Венсану Касселю? 23 ноября 2026 года актёру исполнится 60 лет. Он родился в Париже в 1966 году

23 ноября 2026 года актёру исполнится 60 лет. Он родился в Париже в 1966 году За какую роль Кассель получил «Сезар»? За роль Жака Мерина в дилогии «Враг государства № 1», награду вручили в 2009 году

За роль Жака Мерина в дилогии «Враг государства № 1», награду вручили в 2009 году Говорит ли Венсан Кассель по-русски? Немного, на базовом разговорном уровне. Язык он учил ради роли Кирилла в «Пороке на экспорт»

Немного, на базовом разговорном уровне. Язык он учил ради роли Кирилла в «Пороке на экспорт» Как Кассель познакомился с Моникой Беллуччи? На съёмках фильма «Квартира» в 1996 году. Через три года они поженились

На съёмках фильма «Квартира» в 1996 году. Через три года они поженились Сколько детей у Венсана Касселя? Четверо: дочери Дева, Леони и Амазони и сын Каэтано

Шестидесятилетие Венсан Кассель встречает в работе: в последние годы он снимался во Франции и за её пределами, а в 2026 году в Каннах показали «Параллельные истории» Асгара Фархади с его участием. Винц из «Ненависти» давно вырос, но та самая нервная энергия никуда не делась, просто теперь Кассель тратит её и на мушкетёров, и на сказочных принцев. А тем, кто любит закулисные истории о кино, стоит узнать, как актёрские пары играли влюблённых, а за кадром не выносили друг друга.