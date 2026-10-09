Новак: Российский рынок полностью обеспечат дизельным топливом

Российский рынок продолжит получать дизельное топливо в полном объёме на фоне начала поставок за рубеж. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Российский рынок при этом будет также полностью снабжен дизелем», — приводит его слова ТАСС.

Заявление прозвучало после договорённостей России и США о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Президент США Дональд Трамп сообщил о них по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 9 октября.

По словам Трампа, сначала Россия должна поставить более 300 тыс. тонн топлива. Ещё 500 тыс. тонн предполагается направить на рынок в ноябре, после чего последует партия объёмом 1 млн тонн. В дальнейшем поставки могут увеличиться ещё на 3 млн тонн с учётом возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Минфин США выдал временное разрешение на операции с российским дизелем, несмотря на действующие санкционные ограничения. Разрешение, согласно опубликованным данным, действует до 7 апреля 2027 года.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 9 октября. Значительную часть беседы президенты посвятили перспективам урегулирования украинского кризиса. Они также затронули ситуацию вокруг Ирана и отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора стороны договорились продолжать личные контакты, а также взаимодействие между президентскими администрациями, специальными службами и другими ведомствами.