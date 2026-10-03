Оксана Самойлова призналась, что мечтает удалить все соцсети
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации/samoylovaoxana
Блогерша Оксана Самойлова призналась, что мечтает удалить все свои страницы в соцсетях и на пару лет отказаться от публичной жизни. Об этом она рассказала подписчикам, впервые за долгое время вернувшись к разговорному формату.
По словам Самойловой, последний год ей было непросто активно вести соцсети и общаться с аудиторией. Сейчас ситуация практически не изменилась, однако полностью уйти из интернета она не может из-за работы.
«Если бы не моя работа, которая привязана к социальным сетям, я бы удалила все свои страницы и года два просто пожила. Чтобы выдохнуть», — призналась блогер.
Особенно тяжело Самойловой даётся постоянное внимание к её личной жизни. Она пожаловалась, что практически любое её действие становится поводом для обсуждений, причём далеко не всегда доброжелательных.
«Заходишь, и просто каждый человек тебя обсуждает — и не только в хорошем ключе. Просто по-разному. И это очень тяжело психологически проживать», — добавила Оксана.
Самойлова официально развелась с Джиганом после 13 лет брака. Бракоразводный процесс завершился 1 апреля, а по спору о брачном договоре бывшие супруги заключили мировое соглашение. После развода блогерша призналась, что ей было больно поставить точку в отношениях и рассказала, что заново учится жить самостоятельно. Ещё до расставания Самойлова говорила Life.ru, что не видит возможности сохранить брак, хотя Джиган пытался добиться примирения.
Недавно она дала большое интервью Ксении Собчак, где рассказала о тяжёлых эпизодах семейной жизни с Джиганом. Рэпер устроил стрельбу в своём подмосковном доме и удерживал сотрудников внутри. Полиция начала проверку этой информации, а артист называл сообщения о произошедшем провокацией и связывал разошедшиеся кадры со съёмками.
3 октября стало известно, что суд зарегистрировал её иск об ограничении Джигана в родительских правах. Блогерша намерена добиться возможности самостоятельно определять условия встреч рэпера с детьми.
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