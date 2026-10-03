Оксана Самойлова призналась, что мечтает удалить все соцсети

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что мечтает удалить все свои страницы в соцсетях и на пару лет отказаться от публичной жизни. Об этом она рассказала подписчикам, впервые за долгое время вернувшись к разговорному формату.

По словам Самойловой, последний год ей было непросто активно вести соцсети и общаться с аудиторией. Сейчас ситуация практически не изменилась, однако полностью уйти из интернета она не может из-за работы.

«Если бы не моя работа, которая привязана к социальным сетям, я бы удалила все свои страницы и года два просто пожила. Чтобы выдохнуть», — призналась блогер.

Особенно тяжело Самойловой даётся постоянное внимание к её личной жизни. Она пожаловалась, что практически любое её действие становится поводом для обсуждений, причём далеко не всегда доброжелательных.

«Заходишь, и просто каждый человек тебя обсуждает — и не только в хорошем ключе. Просто по-разному. И это очень тяжело психологически проживать», — добавила Оксана.

Недавно она дала большое интервью Ксении Собчак, где рассказала о тяжёлых эпизодах семейной жизни с Джиганом. Рэпер устроил стрельбу в своём подмосковном доме и удерживал сотрудников внутри. Полиция начала проверку этой информации, а артист называл сообщения о произошедшем провокацией и связывал разошедшиеся кадры со съёмками.

3 октября стало известно, что суд зарегистрировал её иск об ограничении Джигана в родительских правах. Блогерша намерена добиться возможности самостоятельно определять условия встреч рэпера с детьми.