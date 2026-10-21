Песков: Уиткофф и Кушнер следуют курсу Трампа по Украине

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер придерживаются курса президента США Дональда Трампа на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в комментарии ИС «Вести».

«Переговорщики следуют этой генеральной линии», — сказал представитель Кремля, комментируя искреннее стремление Трампа способствовать достижению мира на Украине.

Заявление прозвучало на фоне нового раунда российско-американских контактов. 21 октября Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Кушнер не смог приехать из-за болезни, однако возможность его дистанционного участия в переговорах сохраняется.

Ранее Life.ru рассказывал, что 5 сентября Уиткофф и Кушнер провели в Кремле более трёх часов на переговорах с Путиным. Тогда российский президент положительно оценил посредничество американских представителей, отметив высокий уровень доверия к ним.

Следующий этап дипломатических усилий оказался непростым. В начале октября консультации американской и украинской делегаций в Майами завершились досрочно. По данным Financial Times, причиной стали разногласия, возникшие после объявления Трампа о топливных договорённостях с Москвой.

Новый раунд состоялся 20 октября в Осло. По его итогам президент Финляндии Александр Стубб сообщил о некоторых достигнутых договорённостях на рабочем уровне. По словам финского лидера, подготовленные предложения должны были представить российской стороне.