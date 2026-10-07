Производство шасси для «Фламинго» попало под удар ВС РФ в Кременчуге
МО: ВС РФ поразили «АвтоКрАЗ» с шасси для ракет «Фламинго»
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Российские войска поразили предприятие «АвтоКрАЗ» в Кременчуге Полтавской области, где, по данным Минобороны РФ, производились и хранились специализированные шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго».
Удар по заводу стал частью массированной ночной атаки по предприятиям украинского ВПК. Как сообщило российское военное ведомство, целями стали мощности, которые, по утверждению Минобороны, работают в интересах производителя Fire Point и задействованы в выпуске и хранении ракет «Фламинго» и беспилотников. Объекты были поражены в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
«В результате удара поражены: в Полтавской области производственное предприятие (ПАО «Автокраз») в н. п. Кременчуг, осуществляющее производство и хранение специализированных шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго», — говорится в сообщении Минобороны.
Удары по производственной цепочке «Фламинго» российская сторона фиксирует не впервые. Ещё в августе Life.ru сообщал о поражении площадки Fire Point в Киевской области, где, по данным Минобороны РФ, производились и хранились компоненты для двигателей и боевых частей этих ракет. В сентябре ведомство заявило об уничтожении производства боевых частей FP-5 в Киеве, а позднее сообщило об ударе по складу с готовыми «Фламинго» в локомотивном депо.
Накануне Минобороны также отчиталось, что российская ПВО сбила за сутки 17 крылатых ракет «Фламинго». 6 октября пророссийское подполье утверждало, что координаты части объектов Fire Point российским военным передали жители Украины.
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