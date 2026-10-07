Производство шасси для «Фламинго» попало под удар ВС РФ в Кременчуге

Российские войска поразили предприятие «АвтоКрАЗ» в Кременчуге Полтавской области, где, по данным Минобороны РФ, производились и хранились специализированные шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

Удар по заводу стал частью массированной ночной атаки по предприятиям украинского ВПК. Как сообщило российское военное ведомство, целями стали мощности, которые, по утверждению Минобороны, работают в интересах производителя Fire Point и задействованы в выпуске и хранении ракет «Фламинго» и беспилотников. Объекты были поражены в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.