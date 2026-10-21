Путин попросил Уиткоффа передать благодарность Мелании Трамп

Президент России Владимир Путин попросил спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа передать признательность первой леди США Мелании Трамп за её гуманитарную деятельность. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, глава государства особо отметил усилия супруги Дональда Трампа по воссоединению детей с семьями, а также её посредничество в разрешении острой ситуации в Алёшках Херсонской области.

К решению проблемы подключился и Ватикан. 19 октября Папа Римский Лев XIV обсудил с Владимиром Зеленским возможность доставки продовольствия и медикаментов в Алёшки, а также безопасной эвакуации мирных жителей. Ранее с аналогичной инициативой понтифик обращался к российскому президенту.

Сама встреча Путина и Уиткоффа состоялась 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга и продолжалась около трёх часов.