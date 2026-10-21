Путин попросил Уиткоффа передать благодарность Мелании Трамп
Президент России Владимир Путин попросил спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа передать признательность первой леди США Мелании Трамп за её гуманитарную деятельность. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, глава государства особо отметил усилия супруги Дональда Трампа по воссоединению детей с семьями, а также её посредничество в разрешении острой ситуации в Алёшках Херсонской области.
Ранее Путин и Трамп договорились наладить взаимодействие между уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой и аппаратом Мелании Трамп по вопросам помощи жителям Алёшек. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что работа по преодолению гуманитарного кризиса в городе продолжается.
К решению проблемы подключился и Ватикан. 19 октября Папа Римский Лев XIV обсудил с Владимиром Зеленским возможность доставки продовольствия и медикаментов в Алёшки, а также безопасной эвакуации мирных жителей. Ранее с аналогичной инициативой понтифик обращался к российскому президенту.
Сама встреча Путина и Уиткоффа состоялась 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга и продолжалась около трёх часов.
Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в апреле Белый дом сообщил о подготовке воссоединения семи детей с семьями при содействии Мелании Трамп. К середине августа, по данным аппарата российского детского омбудсмена, при поддержке первой леди США с родными воссоединились 34 ребёнка. В сентябре Мелания Трамп рассказала о прямом канале связи с Россией и Украиной, через который ведётся подготовка новых случаев возвращения детей к близким.
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