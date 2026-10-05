СМИ раскрыли упущенные возможности остановить радикализированного пилота Flydubai

Оманские власти не предупредили другие страны и авиакомпании о радикальных взглядах пилота, который позже напал на командира рейса Flydubai. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Хамам аль-Хаммами пришёл в Oman Air в 2018 году, а через четыре года начал работать пилотом. Позже оманские власти изучили его активность в интернете и сочли, что его интерес к радикальной идеологии представляет опасность для работы в государственной авиакомпании. В начале 2025 года аль-Хаммами покинул Oman Air.

«Ему запретили летать, отправили на программу по дерадикализации и перевели на офисную работу, но не стали сообщать о своих опасениях более широкому кругу лиц», — пишет издание.

Источники WSJ также утверждают, что официальный отзыв лицензии у аль-Хаммами, вероятно, стал бы известен властям ОАЭ. При этом Flydubai, по данным газеты, не связалась с Оманом, когда нанимала пилота в феврале, чтобы проверить сведения о его прошлом. Сейчас власти ОАЭ расследуют действия сотрудников авиакомпании, которые участвовали в его найме.

Кроме того, предотвратить случившееся мог сам Израиль, который не допускает к выполнению рейсов в страну пилотов из стран, не имеющих с Тель-Авивом дипломатических отношений, включая Оман. Авиаперевозчик предоставил израильской стороне список экипажа для рейса FZ1073, однако Минтранс Израиля ни разу не запрашивал списки из соответствующей базы с момента её создания в 2023 году. В ведомстве заявили, что не знали о возможности доступа и не обладали необходимыми разведывательными возможностями для проверки экипажей.