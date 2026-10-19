Токаев взялся за армию Казахстана: Войска готовят к масштабным переменам
Токаев объявил о начале реформы Вооружённых сил Казахстана
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В Казахстане началась реформа Вооружённых сил, в результате которой в стране должна появиться армия нового образца. Работы уже ведутся по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом глава государства сообщил на церемонии награждения спасателей.
«Армия Казахстана должна быть передовой, сильной, соответствующей современным требованиям и готовой дать отпор любой угрозе», — подчеркнул Токаев.
Президент назвал защиту независимости и суверенитета республики одной из стратегических задач государства. Не менее важными он считает обеспечение национальной безопасности и соблюдение прав и свобод граждан.
О необходимости серьёзных перемен в вооружённых силах Токаев говорил ещё в конце сентября. Тогда он поручил за десять дней подготовить конкретный план военной реформы. Среди обозначенных направлений были перестройка системы командования, внедрение цифровых технологий, повышение эффективности военных расходов и пересмотр подходов к назначению офицеров на руководящие должности.
Ранее Life.ru рассказывал о трагедии на военных учениях в Каспийском море. 24 сентября при высадке с катера «Кайсар» в воду унесло 17 военнослужащих, из которых спасти удалось только троих. После гибели 14 человек Токаев объявил общенациональный траур, а затем потребовал разобраться в отсутствии у военных спасательных жилетов.
На фоне расследования президент освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. При этом причины отставки в указе не уточнялись. Позднее, 5 октября, стало известно об аресте пяти должностных лиц. По предварительным результатам проверки, при организации учений допустили серьёзные просчёты в оценке рисков и обеспечении безопасности личного состава.
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