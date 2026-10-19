Токаев взялся за армию Казахстана: Войска готовят к масштабным переменам

В Казахстане началась реформа Вооружённых сил, в результате которой в стране должна появиться армия нового образца. Работы уже ведутся по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом глава государства сообщил на церемонии награждения спасателей.

«Армия Казахстана должна быть передовой, сильной, соответствующей современным требованиям и готовой дать отпор любой угрозе», — подчеркнул Токаев.

Президент назвал защиту независимости и суверенитета республики одной из стратегических задач государства. Не менее важными он считает обеспечение национальной безопасности и соблюдение прав и свобод граждан.

О необходимости серьёзных перемен в вооружённых силах Токаев говорил ещё в конце сентября. Тогда он поручил за десять дней подготовить конкретный план военной реформы. Среди обозначенных направлений были перестройка системы командования, внедрение цифровых технологий, повышение эффективности военных расходов и пересмотр подходов к назначению офицеров на руководящие должности.

На фоне расследования президент освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. При этом причины отставки в указе не уточнялись. Позднее, 5 октября, стало известно об аресте пяти должностных лиц. По предварительным результатам проверки, при организации учений допустили серьёзные просчёты в оценке рисков и обеспечении безопасности личного состава.