Ушаков: Трамп и американцы оценят решение Путина освободить Хаббарда
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Президент России Владимир Путин помиловал американца Стивена Хаббарда, осуждённого за наёмничество, после неоднократных обращений Дональда Трампа и представителей его администрации. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф поблагодарил российского президента за этот шаг, подчеркнув, что решение получит высокую оценку в США. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, вопрос освобождения Хаббарда поднимался американской стороной неоднократно. Трамп и члены его команды просили вернуть гражданина США на родину по гуманитарным соображениям.
«Учитывая, что Трамп и многие члены его администрации неоднократно обращались с просьбой вернуть в США по гуманитарным соображениям Хаббарда, который осуждён в РФ за наёмничество, Путин принял решение о помиловании», — рассказал Ушаков.
Помощник российского президента уточнил, что освобождённого американца передали Стиву Уиткоффу в петербургском аэропорту Пулково для последующего возвращения в Соединённые Штаты.
Спецпосланник Белого дома выразил признательность российскому лидеру от имени президента США.
«Уиткофф от имени президента США тепло поблагодарил Путина за этот жест доброй воли, который, безусловно, будет оценён Трампом, семьёй и американской общественностью», — сообщил Ушаков.
Освобождению Стивена Хаббарда предшествовали длительные переговоры Москвы и Вашингтона. Ещё 7 октября 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наёмничестве. Согласно материалам российского следствия, он участвовал в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. В августе 2026 года госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон продолжает добиваться возвращения Хаббарда. При этом незадолго до этого Россия освободила другого американца — Роберта Гилмана, причём Дональд Трамп подчеркнул, что Москва никого не получила взамен. Уже 20 октября американский президент публично рассказал о личной просьбе к Путину отпустить Хаббарда. В тот же день ABC News сообщил о завершающем этапе переговоров по освобождению нескольких граждан США, которыми занимались Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом Москва и Вашингтон сохраняют контакты по подобным вопросам: заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил наличие соответствующего диалога между спецслужбами двух стран.
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