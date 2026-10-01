В телефоне убийцы Фарион нашли список возможных следующих целей
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В телефоне Вячеслава Зинченко, которого осудили по делу об убийстве бывшего нардепа Верховной рады Украины Ирины Фарион, нашли заметки со списком людей, которые могли стать его следующими целями. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий.
В перечне фигурировали народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, бизнесмен Геннадий Корбан, мэр Днепропетровска Борис Филатов*, общественный деятель Сергей Стерненко, бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший заместитель главы офиса президента Олег Татаров, экс-мэр Одессы Геннадий Труханов, народный депутат Артём Дмитрук, народный депутат Максим Бужанский, бизнесмен Сергей Гринкевич и Игорь Якубовский.
Как следует из публикаций о заседании, эти фамилии содержались в заметках, которые, по версии обвинения, обнаружили в телефоне подсудимого. При этом сам факт наличия списка ещё не означает, что в отношении всех перечисленных людей была начата подготовка конкретных нападений.
Напомним, что известную украинскую русофобку Ирину Фарион застрелили 20 июля 2024 года во Львове. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого сразу отправили в СИЗО. По словам молодого человека, он не виноват, его адвокат Игорь Сулима тоже указывал на недостаточность собранных следствием доказательств.
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