В телефоне убийцы Фарион нашли список возможных следующих целей

В телефоне Вячеслава Зинченко, которого осудили по делу об убийстве бывшего нардепа Верховной рады Украины Ирины Фарион, нашли заметки со списком людей, которые могли стать его следующими целями. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий.

Как следует из публикаций о заседании, эти фамилии содержались в заметках, которые, по версии обвинения, обнаружили в телефоне подсудимого. При этом сам факт наличия списка ещё не означает, что в отношении всех перечисленных людей была начата подготовка конкретных нападений.