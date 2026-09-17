Владимир Меньшов: путь от шахтёра до «Оскара» и первый день рождения рядом с Верой Алентовой Оглавление От шахтёра и токаря до Школы-студии МХАТ Что рассказала книга мемуаров: закадровые истории Вера Алентова — история любви, продолжившаяся и после смерти FAQ 17 сентября Владимиру Меньшову исполнилось бы 87. Малоизвестные факты о пути к «Оскару» и о жизни с Верой Алентовой — в материале Life.ru. Владимиру Меньшову — 87 лет: малоизвестные факты о жизни режиссёра. Обложка © коллаж © Life.ru фото © РИА Новости / Евгений Биятов, © кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин, © кадр из фильма «Курьер», режиссёр Карен Шахназаров, сценарист Александр Бородянский, © кадр из фильма «Диверсант», режиссёр Андрей Малюков, сценаристы Владимир Валуцкий, Андрей Житков

17 сентября Владимиру Меньшову исполнилось бы 87 лет. Режиссёр не дожил до этой даты: он умер в июле 2021-го, а через четыре года следом ушла и жена, актриса Вера Алентова. Все помнят «Оскар» и «Москва слезам не верит», а вот путь к режиссёрскому креслу знают немногие. Токарный станок, шахта в Воркуте, три провала на экзаменах — прежде чем снять фильм о судьбе, Меньшов сам прожил похожий сюжет. Life.ru собрал факты о человеке, который добивался своего упрямее героев своих картин.

От шахтёра и токаря до Школы-студии МХАТ

Путь Владимира Меньшова от шахты в Воркуте до Школы-студии МХАТ. Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Отец служил на флоте, потом перешёл в НКВД, а мать растила детей и вела дом. В 1950 году семья перебралась в Астрахань, и там подросток твёрдо решил: будет поступать во ВГИК на актёрский. Экзамены он с треском провалил. Возвращаться домой ни с чем не хотелось, и вчерашний абитуриент устроился токарем на завод, а позже уехал ещё дальше — в Воркуту, работать на шахте.

Мечту о кино Меньшов не бросил даже под землёй. Он вернулся в Астрахань и попал во вспомогательную труппу драмтеатра и на сцене чувствовал себя куда увереннее, чем у станка. В 1961 году он снова приехал в Москву и наконец поступил в Школу-студию МХАТ. Именно там будущий режиссёр встретил студентку Веру Алентову, свою будущую жену. Кстати, уже тогда у юного Владимира зародилась часть правил, которые он будет использовать потом до конца жизни.

Что рассказала книга мемуаров: закадровые истории

Что рассказала книга мемуаров Владимира Меньшова. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После смерти Меньшова издательство «Эксмо» выпустило его незаконченную автобиографию, «Судьба — понятие определяющее», с семейными фотографиями и историями, которые раньше нигде не публиковались. Из книги стало известно, например, почему Алексей Баталов сначала отказывался от роли Гоши в «Москве слезам не верит» и почему коллеги-кинематографисты поначалу встретили будущий оскароносный фильм откровенно враждебно.

О цене громкого успеха режиссёр рассуждал так: «Успех — это когда ты приобретаешь врагов, а большой успех — когда ты теряешь друзей». Не менее откровенно он вспоминал реакцию коллег на свою главную картину: «Я совершенно не осознавал той степени ненависти, которую вызвал фильм «Москва слезам не верит» у подавляющего большинства коллег-кинематографистов. Именно ненависти». Такую честность сохранили мемуары, а лучшие роли режиссёра Life.ru когда-то собрал в отдельном материале.

Вера Алентова — история любви, продолжившаяся и после смерти

История любви Владимира Меньшова и Веры Алентовой. Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин

Меньшов и Алентова познакомились студентами Школы-студии МХАТ и прожили вместе больше полувека, несмотря на два долгих периода разлуки и годы жизни без собственного угла в театральных общежитиях. В 1969 году у пары родилась дочь Юлия, сегодня известная актриса и телеведущая. Супруга пережила режиссёра на четыре года: Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года в возрасте 81 года, а Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года, ей было 83 года. Она прослужила в московском театре 60 лет.

Даже после смерти супруги не расстались: 29 декабря 2025 года Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Владимира Меньшова. Годовщина его 87-летия становится первым днём рождения, который пара отмечает уже вместе, а не порознь, как в последние четыре года: полвека они прожили бок о бок, а разлука закончилась. Совсем недавно, к слову, ушла из жизни ещё одна звезда советского экрана — сержант Синичкина из «Места встречи изменить нельзя».

FAQ

87 лет со дня рождения Владимира Меньшова: главные факты биографии. Фото © кадр из фильма «Участок»,режиссер Александр Баранов,сценарист Алексей Слаповский

Из свежей биографии Меньшова остаются вопросы, на которые проще ответить коротко. Сколько лет было бы Владимиру Меньшову в 2026 году? 17 сентября 2026 года ему исполнилось бы 87 лет.

17 сентября 2026 года ему исполнилось бы 87 лет. Как познакомились Владимир Меньшов и Вера Алентова? Они были однокурсниками в Школе-студии МХАТ, куда Меньшов поступил в 1961 году с третьей попытки.

Шахтёр из Воркуты, который трижды провалил экзамены во ВГИК, стал вторым советским режиссёром с «Оскаром» после Бондарчука — и прожил рядом с женщиной, с которой начинал путь ещё студентом. Сегодня, в день его 87-летия, супруги наконец снова рядом, и это редкий случай, когда дата смерти и дата рождения складываются в одну светлую историю. О том, что ещё умели переживать герои советской эпохи, легко вспомнить, взглянув на путь Михаила Кокшенова — три брака, десятки ролей и тихий уход из жизни.

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Авторы Сергей Трофимов