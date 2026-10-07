«Вот так люди платят за власть»: Дмитрук обрушился на Зеленского после ударов по Киеву

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского и украинские власти после новых ударов по Киеву. Парламентарий заявил, что на создание защищённых укрытий выделялись огромные средства, однако жители столицы по-прежнему вынуждены прятаться в метро.

«Украдены десятки миллиардов. На эти деньги куплены и построены виллы по всему миру», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, наиболее надёжным убежищем для киевлян остаётся метрополитен, построенный ещё в советский период.

«Вот так люди платят за власть Зеленского», — заключил он.