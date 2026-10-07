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Регион
Опубликовано 7 октября, 11:15

«Вот так люди платят за власть»: Дмитрук обрушился на Зеленского после ударов по Киеву

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в провале с бомбоубежищами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук раскритиковал Владимира Зеленского и украинские власти после новых ударов по Киеву. Парламентарий заявил, что на создание защищённых укрытий выделялись огромные средства, однако жители столицы по-прежнему вынуждены прятаться в метро.

«Украдены десятки миллиардов. На эти деньги куплены и построены виллы по всему миру», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, наиболее надёжным убежищем для киевлян остаётся метрополитен, построенный ещё в советский период.

«Вот так люди платят за власть Зеленского», — заключил он.

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Критика прозвучала после очередной серии ударов по украинской столице. Утром 7 октября Life.ru сообщал о взрывах в Киеве и ударах по Трипольской ТЭС и другим объектам. Ещё 1 октября Зеленский объявил о корректировке системы реагирования на удары по критической инфраструктуре города. Через два дня в Киеве был повреждён Северный мост через Днепр, что привело к ограничениям движения, а 4 октября Минобороны России подтвердило новый удар по переправе. Уже 6 октября на отдельных участках моста начали устанавливать антидроновые сети, тогда как в самом городе возникли крупные пробки и сбои в работе метро.

Главные решения зарубежных властей, политические кризисы и события вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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