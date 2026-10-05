Всемирный день борьбы с менингитом 5 октября: какие симптомы у ребёнка должны насторожить родителей Оглавление Начало как у обычной простуды Ледяные руки и ноги при высокой температуре Проверка стаканом для подозрительной сыпи Ребёнок не может прижать подбородок к груди У малышей всё выглядит иначе Подозрительная сонливость и вялость Что делать родителям Менингит у ребёнка в первые часы легко спутать с обычной простудой, а болезнь развивается стремительно. Life.ru рассказывает, какие симптомы должны насторожить родителей, как проверить сыпь обычным стаканом и когда пора вызывать скорую. Всемирный день борьбы с менингитом 5 октября: симптомы у детей. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

5 октября отмечают Всемирный день борьбы с менингитом. Раньше кампания проходила 24 апреля, но в 2022 году Конфедерация организаций по борьбе с менингитом перенесла её на осень. Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга, его вызывают вирусы и бактерии. Сильнее всего болезнь бьёт по маленьким: около половины смертей от менингита приходится на детей до пяти лет. Бактериальная форма развивается стремительно и может убить меньше чем за сутки. Поэтому признаки болезни стоит знать заранее.

Начало как у обычной простуды

Первые симптомы менингита у ребёнка похожи на простуду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MJfotografie.cz

Самое коварное в менингите: первые часы он маскируется под ОРВИ, грипп или кишечную инфекцию. У ребёнка поднимается температура, он капризничает, жалуется на слабость, его может тошнить или рвать. Родители дают жаропонижающее и ждут утра. Насторожить должна скорость. Менингит развивается внезапно, и состояние ухудшается от часа к часу. Если вчера был насморк, а сегодня малыш с трудом реагирует на всё вокруг, это повод звонить врачу, а не заваривать ещё кружку чая с малиной.

Ледяные руки и ноги при высокой температуре

При жаре ребёнок обычно горячий целиком. Если же лоб пылает, а ладони и ступни холодные как лёд, стоит присмотреться: врачи относят такие холодные конечности к списку признаков менингита. Ещё один неожиданный сигнал: боль в мышцах и суставах. Иногда ребёнок жалуется на ноги и не хочет вставать с кровати, и родители думают о переутомлении после футбола. Всё это легко пропустить, если смотреть только на градусник. Поэтому трогайте не только лоб, но и пятки.

Проверка стаканом для подозрительной сыпи

Проверка сыпи при менингите прозрачным стаканом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NatUlrich

Сначала на коже появляются мелкие красные точки, похожие на следы от булавки. Затем они быстро превращаются в красные или фиолетовые пятна. Проверить такую сыпь просто: плотно прижмите к коже боковую стенку прозрачного стакана. Менингитная сыпь сквозь стекло остаётся видна и не бледнеет. На смуглой коже пятна разглядеть сложнее, поэтому осматривайте ладони, стопы, нёбо и белки глаз. Но сыпь бывает не у всех, и её отсутствие ещё не повод успокаиваться.

Ребёнок не может прижать подбородок к груди

Жёсткая шея — один из классических признаков: наклонить голову вперёд больно или не получается. К этому добавляется сильная головная боль, она всё нарастает, а яркий свет режет глаза: ребёнок жмурится и просит задёрнуть шторы. Головную боль школьника легко списать на учёбу или погоду, тем более что в начале октября Солнце после сентябрьской спячки снова грозило магнитными бурями. Но при высокой температуре такие объяснения не годятся.

У малышей всё выглядит иначе

Симптомы менингита у грудничков и младенцев. Фото © Shutterstock / FOTODOM / True Touch Lifestyle

Младенец не пожалуется на голову и шею, поэтому смотреть приходится на поведение. Тревожные признаки: отказ от груди или бутылочки, необычный высокий, пронзительный или непрерывный плач, тело то будто деревянное, то вялое, как у тряпичной куклы. У грудничков может выбухать родничок на макушке. Для малыша до трёх месяцев опасна температура от 38 градусов, для ребёнка от трёх до шести месяцев — от 39. Слишком низкая температура, ниже 36, тоже повод для вызова скорой.

Подозрительная сонливость и вялость

Ребёнок спит дольше обычного, его трудно разбудить, а после пробуждения он смотрит мимо родителей и отвечает невпопад. Может появиться спутанность сознания, а иногда и судороги. Мы вообще склонны объяснять капризами любое странное поведение, и так часто пропускают даже боль у кошек и собак, ведь её признаки легко принять за капризы. С ребёнком такие ошибки обходятся куда дороже. Если малыш реагирует на вас не так, как всегда, доверьтесь своему чутью.

Что делать родителям

Что делать родителям при подозрении на менингит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Не ждите полного набора симптомов: у ребёнка с менингитом может не быть ни сыпи, ни жёсткой шеи. Если что-то из этого списка появилось и вам тревожно, вызывайте скорую по номеру 103 или 112, не дожидайтесь утра и записи в поликлинику. Бактериальный менингит лечат в больнице, и каждый час здесь на счету. Полис, свидетельство о рождении и прививочный сертификат лучше хранить в одном месте, по тому же принципу, по которому собирают тревожный чемоданчик на случай ЧС.

Самая надёжная защита — прививки. Вакцина от пневмококка входит в национальный календарь, а о прививках от менингококка и гемофильной инфекции стоит поговорить с педиатром. Кроме малышей, в группе риска подростки и молодые люди: инфекция передаётся через слюну при тесном общении. Отсюда простое правило для школьника: не пить из чужой бутылки и не делиться вейпом. И учтите: менингитом можно заболеть повторно, так что прошлая болезнь не даёт гарантии.

Менингит редко оставляет родителям время на раздумья, зато его ранние признаки вполне можно узнать дома. Высокая температура вместе с холодными руками, сыпь под стаканом, жёсткая шея, необычный плач или слишком крепкий сон — каждый из этих сигналов — повод позвонить в скорую. Лучше один раз перестраховаться, чем потерять драгоценные часы. А когда тревога останется позади, проведите выходные вместе: в кино как раз вышел новый «Мамонтёнок», и его уже сравнивают с мультфильмом 1981 года.

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Авторы Сергей Трофимов