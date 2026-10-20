Всемирный день борьбы с остеопорозом: кому нужно проверять плотность костей и какие переломы особенно опасны

20 октября отмечают Всемирный день борьбы с остеопорозом. Впервые его провели в 1996 году по инициативе Национального общества остеопороза Великобритании, а с 1997 года кампанию ведёт Международный фонд остеопороза при поддержке ВОЗ. Коварство болезни в том, что она годами ничем не выдаёт себя: кости становятся хрупкими без боли и без явных симптомов. Life.ru разобрался, кому пора проверить плотность костей, как это сделать и какие переломы врачи считают самыми опасными.

Болезнь, которая не болит

Остеопороз: тихая болезнь хрупких костей. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Остеопороз называют тихой болезнью скелета. Костная масса постепенно уменьшается, внутренняя структура кости истончается, и в какой-то момент её прочности перестаёт хватать на обычную жизнь. Сам процесс не болит, поэтому первым симптомом часто становится перелом. Ломается кость при травме, которую здоровый скелет бы и не заметил: человек оступился на ровном месте, упал с высоты собственного роста или неудачно поднял сумку. Врачи называют такие переломы низкоэнергетическими.

Кто в группе риска?

Главная группа риска — женщины после менопаузы: вместе с эстрогенами кости быстро теряют прочность. Особенно уязвимы те, у кого менопауза наступила рано. Мужчины тоже болеют, только позже. Риск повышают низкий вес, курение, алкоголь, перелом бедра у родителей и собственные переломы после 50 лет. Отдельно врачи выделяют гормоны-глюкокортикоиды, если их принимают дольше трёх месяцев. Опасны и болезни щитовидной железы, диабет, ревматоидный артрит, болезнь Крона.

Многие из этих болезней долго маскируются под мелкие недомогания. Человек списывает слабость на возраст, а частые простуды на осень и не идёт к врачу. Между тем нарушения гормонов бьют сразу по нескольким системам организма, и кости тут не исключение. Насторожиться стоит, даже если тревожный сигнал кажется пустяком. Например, Life.ru рассказывал, почему пальцы рук и ног остаются ледяными даже в тёплой квартире и когда за этим скрываются проблемы со щитовидкой или диабет.

Кому и как проверять плотность костей

Денситометрия и калькулятор FRAX: как проверить плотность костей. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Золотым стандартом считается рентгеновская денситометрия. Она измеряет плотность кости в поясничном отделе позвоночника и шейке бедра, проходит быстро и без боли. Обследование рекомендуют женщинам с 65 лет и мужчинам с 70 лет, а раньше — при наличии факторов риска. Обычный рентген и МРТ не заменяют денситометрию. Для измерения плотности костей также используют количественную КТ. А анализ крови на кальций не поможет поставить диагноз.

Начать можно и без похода в кабинет. Для женщин в менопаузе и мужчин старше 50 лет врачи используют калькулятор FRAX для оценки десятилетнего риска переломов. Он учитывает возраст, вес, переломы, курение, гормональные препараты и наследственность и считает вероятность перелома на ближайшие десять лет. При высоком риске лечение иногда начинают сразу, а при пограничном отправляют на денситометрию. Срок повторной денситометрии врач определяет индивидуально — с учётом лечения и риска потери костной массы, но обычно обследование проводят не чаще раза в год.

Шейка бедра: самый опасный перелом

Перелом шейки бедра при остеопорозе. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главный страх врачей связан с переломом шейки бедра. Обычно он случается у пожилых людей после банального падения дома или на улице. Такая травма надолго приковывает человека к кровати, а неподвижность тянет за собой пневмонию, тромбозы и пролежни. Многие после перелома уже не могут обходиться без посторонней помощи, а у мужчин последствия обычно тяжелее. Восстановление может занять много месяцев, а то и пару лет, и прежняя подвижность возвращается не у всех.

Поэтому профилактика падений для пожилого человека значит не меньше таблеток. Уберите скользкие коврики и провода с пола, поставьте ночник на пути в туалет, прикрутите поручни в ванной. Осенью к домашним опасностям добавляются мокрые листья и первый гололёд. Удобная обувь с нескользкой подошвой и трость, если её советует врач, тоже снижают риск. Не стоит терпеть и боль в суставах, ведь она мешает уверенно ходить. Life.ru выяснял, правда ли колени болят на погоду или это миф.

Позвонки: перелом, который принимают за усталость

Компрессионный перелом позвонка: признаки и симптомы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Компрессионный перелом позвонка часто проходит незамеченным. Позвонок постепенно сплющивается, а человек жалуется лишь на усталость в спине. Выдают проблему другие признаки: рост уменьшился на 4 см за жизнь или на 2 см за пару лет, появилась сутулость, стоя у стены, не получается прижать к ней затылок, на спине и боках образовались складки кожи. После одного такого перелома риск следующих резко растёт. Сигналом служит и перелом запястья после падения на руку.

Как укрепить кости в любом возрасте

Костная масса набирается примерно до 30 лет, но беречь скелет никогда не поздно. Кальций лучше получать с едой: из творога, сыра, рыбы, зелени, орехов. Витамин D помогает его усвоению, а дозировку подскажет врач. Кости любят нагрузку: ходьба, гимнастика и подъём по лестнице полезнее дивана. От курения стоит отказаться. Наготовить еды с кальцием на неделю вперёд помогут проверенные рецепты, от творожной запеканки до рыбы по-советски.

Остеопороз давно перестал быть приговором. Современные препараты останавливают разрушение кости и снижают риск переломов, а часть из них выдают по льготе. Главное условие одно: узнать о болезни раньше, чем сломается бедро или позвонок. Если вам за 50 или вы в группе риска, начните с калькулятора FRAX и разговора с терапевтом. Возраст не повод бояться зеркала и прятаться от жизни, ведь Life.ru уже разбирался, почему мы так боимся стареть и готовы платить за обещание вечной молодости.