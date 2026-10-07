Захарова призвала иностранцев покинуть Киев во избежание провокаций
Обложка © Telegram / МИД России
Иностранным гражданам следует покинуть Киев и не находиться рядом с объектами военного назначения, чтобы не подвергать себя опасности и не дать повода для возможных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Нахождение на территории Киева является очевидно небезопасным… Они должны осознавать степень риска, причём понимать, откуда он исходит», — сказала дипломат.
По словам Захаровой, Москва заранее предупреждает иностранцев в том числе для того, чтобы после возможных инцидентов не последовали обвинения в адрес России. Представитель МИД связала риски с действиями украинских властей и их западных союзников.
«И для того, чтобы потом не было заявлено ничего провокативного, что они любят заявлять, чтобы потом не было сказано никакой очередной провокационной лжи», — пояснила она.
МИД России повторно предупредил иностранцев и сотрудников дипмиссий об опасности пребывания на Украине 3 октября. В ведомстве тогда сообщили, что российские военные продолжат наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других городах. В тот же день МИД отдельно заявил, что иностранцы, игнорирующие такие предупреждения, осознанно подвергают свои жизни опасности.
Первое подобное предупреждение Москва сделала ещё 25 мая после объявления о переходе к системным ударам по объектам украинского ВПК в Киеве. Тогда иностранным гражданам и дипломатам также рекомендовали покинуть город, а жителям — держаться подальше от военной и административной инфраструктуры. Германия после этого вызвала российского посла из-за рекомендации эвакуировать дипмиссию, аналогичный шаг предприняла Норвегия. Накануне Дмитрий Песков подтвердил, что Москва уведомила зарубежные посольства в Киеве о рисках дальнейшей работы.
Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.