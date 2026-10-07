Захарова призвала иностранцев покинуть Киев во избежание провокаций

Иностранным гражданам следует покинуть Киев и не находиться рядом с объектами военного назначения, чтобы не подвергать себя опасности и не дать повода для возможных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Нахождение на территории Киева является очевидно небезопасным… Они должны осознавать степень риска, причём понимать, откуда он исходит», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Москва заранее предупреждает иностранцев в том числе для того, чтобы после возможных инцидентов не последовали обвинения в адрес России. Представитель МИД связала риски с действиями украинских властей и их западных союзников.

«И для того, чтобы потом не было заявлено ничего провокативного, что они любят заявлять, чтобы потом не было сказано никакой очередной провокационной лжи», — пояснила она.