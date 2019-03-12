"Они бессовестные!" Салтыкова прокомментировала Лайфу вероятный выход "Брата-3"

Актриса заявляет, что она сама ни за что бы не согласилась играть в этой киноленте.

Певица и актриса Ирина Салтыкова, которая в роли самой себя была подругой Данилы Багрова в фильме "Брат-2", выступила с резкой критикой возможного продолжения киноленты. Салтыкова заявила Лайфу, что "Брат-3" — это неуважение, бред и тупость.

— Клоунов хватает в этой жизни, чего удивляться. Я считаю, что это оскорбление вообще, я считаю, что это оскорбление и неуважение к режиссёру в первую очередь, а второе: фильма "Брат-3" не может быть никак физически, когда нет того же самого режиссёра в живых и нет главного героя, — заявила певица.

По её мнению, весь проект нового фильма — это "бред и тупость". А авторов третьего "Брата" певица назвала бессовестными.

О съёмках фильма "Брат-3" первым объявил шоумен и музыкант Стас Барецкий. Он обещал снять в роли киллера Никиту Джигурду, взять Сергея Шнурова в качестве актёра и автора главной песни. Центральным персонажем обещал сделать Кирилла Руки-Базуки.

Против съёмок третьей части выступили пользователи соцсетей. Супруга Сергея Бодрова — младшего назвала съёмки "бредом из Интернета". А Бодров-старший посоветовал Барецкому не заниматься этим. Идею съёмок фильма осудил и Виктор Сухоруков.