Названа ещё одна причина пожара в Нотр-Даме

Ещё одной причиной пожара, охватившего собор Парижской Богоматери, является компьютерный сбой. Об этом сообщает американский новостной телеканал CBS News.

Отмечается, что её назвал настоятель собора Патрик Шове. При этом он не уточнил, о чём именно идёт речь, отметив, что "всё станет ясно через два-три месяца".

Ранее высказывались предположения, что вероятной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло быть возгорание на чердаке в ходе восстановительных работ. Но, по версии полиции, инцидент произошёл из-за короткого замыкания.

Тем временем прокурор французской столицы Реми Эйтц заявил, что не считает, что пожар в Нотр-Даме был намеренным.

Напомним, что знаменитый собор Парижской Богоматери охватил мощный пожар вечером 15 апреля. Вследствие этого рухнули кровля и шпиль, горели несущие конструкции. Кроме того, оказалось, что Париж не располагает пожарными самолётами. Возгорание в историческом здании тушили 400 пожарных.

При пожаре удалось спасти часть произведений искусства, их уже перевезли в мэрию Парижа. Также были сохранены 16 статуй, которые украшали крышу собора, их сняли ранее в рамках проходящей реставрации здания.

На данный момент на восстановление сгоревшего Нотр-Дама идёт сбор средств. На сегодняшний день собрано около миллиарда евро. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что собор будет реконструирован за пять лет.