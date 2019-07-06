"Люди танцевали на крыше". Очевидец восстановил картину трагедии в Чёрном море

Жертвами катастрофы стали две женщины, следователи рассматривают перегруз как основную версию случившегося.

Опрокидыванию катера в Чёрном море недалеко от посёлка Джубга Краснодарского края могли поспособствовать прыжки и танцы пассажиров на крыше судна. Именно о таком поведении людей в беседе с Лайфом рассказала очевидица ЧП Мария Иванова.

— Мы стоим в автокемпинге, в метрах 100, наверху. Спустились искупаться и увидели, как раскачивается лодка, как она сильно наклоняется, как люди на ней танцуют. Мы смотрели и думали: "Господи, вырвитесь, вы же сейчас потонете", — рассказала собеседница редакции.

По её словам, пассажиры сильно раскачивали катамаран и, когда забрались на второй этаж, который, по сути, является крышей, судно накренилось. Находящиеся на борту люди, в свою очередь, перебежали на другую сторону, чтобы его выровнять.

— Через несколько минут она опять наклонилась и перевернулась, стала вертикально. Все начали падать. Они кричали громко, просили помощи! Люди барахтались, двое держались за судно, несколько человек были в жилетах. Их было около полусотни — 45–50 точно, — добавила очевидица.

Мария добавила, что сразу позвонила в автокемпинг, чтобы там вызвали спасателей.

— Через минут пять только катера плыли на помощь. Ветер был очень сильный. Люди с берега плыли помогать им, но ветер не давал доплыть до них, они как будто стояли на месте, — рассказала женщина.

Как ранее сообщал Лайф, жертвами ЧП с катамараном стали две женщины. На борту катера, вместимость которого составляет всего 12 человек, находилось 55 пассажиров. Лайф публиковал фото и видео с места трагедии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Основной версией крушения катамарана является перегруз.