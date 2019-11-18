Украина продолжит судиться с Россией после возвращения задержанных кораблей

В Киеве заявили, что Украина должна доказать мировому сообществу, что действия её кораблей в Керченском проливе были "мирными и законными".

Украина продолжит судиться с Россией в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после получения трёх своих судов, задержанных РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом заявила замглавы МИД Незалежной Елена Зеркаль.

— Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой, в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала, — написала Зеркаль в "Фейсбуке".

Дипломат добавила, что Украина намерена доказать мировому сообществу, что действия её кораблей в Керченском проливе были "мирными и законными", а Россия "нарушила нормы международного права".

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

Четвёртого ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда. Возврат состоялся 18 ноября.