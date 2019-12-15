Ротару поделилась впечатлениями от первого концерта в России после возвращения

Несмотря на благожелательные отзывы, артистка не вышла к пресс-волу для общения с журналистами и уехала в сопровождении охраны.

Певица София Ротару поделилась впечатлениями от первого концерта после возвращения в Россию, она выступила на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве, сообщает "Пятый канал".

— Вот оно, счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива как никогда! — сказала звезда на выходе из Дворца спорта "Мегаспорт".

Несмотря на выражение восторга, она не вышла к пресс-волу для общения с журналистами и краткий комментарий дала на ходу, садясь в машину в сопровождении охраны.

Напомним, в прошлом году София Ротару отказалась от участия в "Песне года" из-за военного положения на Украине. Однако её представители объяснили отказ состоянием здоровья певицы. В этом году артистка решила вернуться с концертами в Россию. В Совфеде призвали игнорировать её выступления, а член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян предложил лишить её звания народной артистки. Коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно. Её поддержали Лев Лещенко и Владимир Винокур, а концертный директор певицы заявил, что кто-то организовал травлю.