Еврейская АО приняла эстафету выходного 31 декабря

Соответствующая новость появилась в пятницу на официальном сайте правительства области.

Выходной день в регионе переносится с 28 декабря на 31 декабря. Сообщение врио губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна опубликовано на сайте областного правительства.

Решение было принято по результатам опроса, который проводился в различных социальных сетях ("ВКонтакте", "Фейсбук", "Инстаграм" и "Одноклассники"). 94% жителей области проголосовали за перенос рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря.

— Решение сделать 31 декабря выходным днем позволит жителям области комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение, — считает губернатор.

В России с начала декабря ведутся дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём. Флешмоб выходного 31 декабря поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Владимирская, Воронежская области, Республика Бурятия, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Амурская и Иркутская области.