Разбитый нос Чалова и новый лидер "Спартака". Чем удивила РПЛ на этот раз?

Результаты
"Ростов" — "Крылья Советов" — 1:0
Победа "Зенита" на глазах Овечкина
Действующий чемпион России продолжает идти без поражений в новом сезоне. На этот раз было обыграно столичное "Динамо" — 2:0. Голами отличились Артём Дзюба, который вместе с Александром Соболевым лидирует с четырьмя голами, а также Магомед Оздоев.
Однако эта игра запомнилась больше другим:
1. Первый символический удар сделал приглашённый гость Александр Овечкин.
2. Антон Шунин получил травму в начале матча и был заменён. Позже у него диагностировали повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он вынужден пропускать игры некоторое время.
3. Матч во втором тайме был прерван из-за выбежавшего на поле фаната.
Кровавая битва Чалова
Дебютант РПЛ "Сочи" пять матчей подряд не может забить свой первый гол в элитном дивизионе. Правда, это не помешало сочинцам заработать уже два очка. На этот раз была боевая ничья на выезде с московским ЦСКА — 0:0.
Обсуждаемым стал момент с лучшим бомбардиром прошлого сезона Фёдором Чаловым, произошедший в самой концовке матча. Футболист "Сочи" Иван Миладинович локтем ударил в нос нападающему. У Чалова хлынула кровь, его увели за пределы поля. И тут нужно отметить героизм молодого футболиста: он торопил врачей команды, чтобы они как можно скорее привели его в порядок. Очень хотел ещё помочь команде.
"Локомотив"
Яркая победа в этом туре была и у столичного "Локомотива". Команда Юрия Сёмина разгромила дома "Урал" со счётом 4:0. Голы-красавцы забили Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук.
Глушаков vs "Спартак"
Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков впервые в этом сезоне попал в стартовый состав "Ахмата" — и сразу на матч против своей бывшей команды. Он отыграл 71 минуту и был заменён. Забить гол в ворота бывших коллег у него не получилось... Однако поразить ворота Александра Максименко смог Аблай Мбенг, правда, это был уже гол престижа.
До этого команда Олега Кононова забила три гола: дубль оформил Зелимхан Бакаев, а также отметился Андре Шюррле. Для 23-летнего Бакаева это уже второй дубль за неделю (первый был в матче Лиги Европы с "Туном"). Новый лидер красно-белых?
Что было ещё?
- Футболист "Тамбова" вышел на замену и забил гол спустя 20 секунд.
- "Краснодар" в меньшинстве победил "Рубин".
- Футболист "Ахмата" Мбенг после забитого гола получил две жёлтые карточки и, как следствие, удаление.
- Элдор Шомуродов из "Ростова" забил гол "Крыльям" и теперь вместе с Артёмом Дзюбой ("Зенит") и Александром Соболевым ("Крылья Советов") делит первое место в гонке бомбардиров. У всех по четыре гола.
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