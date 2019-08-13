Разбитый нос Чалова и новый лидер "Спартака". Чем удивила РПЛ на этот раз?

Чемпионат России по футболу набирает обороты: завершился уже пятый тур. Чем он запомнился — в обзоре Лайфа.

Результаты

"Оренбург" — "Тамбов" — 2:2

"Краснодар" — "Рубин" — 1:0

"Динамо" — "Зенит" — 0:2

"Арсенал" — "Уфа" — 1:0

"Локомотив" — "Урал" — 4:0

ЦСКА — "Сочи" — 0:0

"Ахмат" — "Спартак" — 1:3

"Ростов" — "Крылья Советов" — 1:0

Победа "Зенита" на глазах Овечкина

Действующий чемпион России продолжает идти без поражений в новом сезоне. На этот раз было обыграно столичное "Динамо" — 2:0. Голами отличились Артём Дзюба, который вместе с Александром Соболевым лидирует с четырьмя голами, а также Магомед Оздоев.

Однако эта игра запомнилась больше другим:

1. Первый символический удар сделал приглашённый гость Александр Овечкин.

2. Антон Шунин получил травму в начале матча и был заменён. Позже у него диагностировали повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он вынужден пропускать игры некоторое время.

3. Матч во втором тайме был прерван из-за выбежавшего на поле фаната.

Кровавая битва Чалова

Дебютант РПЛ "Сочи" пять матчей подряд не может забить свой первый гол в элитном дивизионе. Правда, это не помешало сочинцам заработать уже два очка. На этот раз была боевая ничья на выезде с московским ЦСКА — 0:0.

Обсуждаемым стал момент с лучшим бомбардиром прошлого сезона Фёдором Чаловым, произошедший в самой концовке матча. Футболист "Сочи" Иван Миладинович локтем ударил в нос нападающему. У Чалова хлынула кровь, его увели за пределы поля. И тут нужно отметить героизм молодого футболиста: он торопил врачей команды, чтобы они как можно скорее привели его в порядок. Очень хотел ещё помочь команде.

"Локомотив"

Яркая победа в этом туре была и у столичного "Локомотива". Команда Юрия Сёмина разгромила дома "Урал" со счётом 4:0. Голы-красавцы забили Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Алексей Миранчук.

Глушаков vs "Спартак"

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков впервые в этом сезоне попал в стартовый состав "Ахмата" — и сразу на матч против своей бывшей команды. Он отыграл 71 минуту и был заменён. Забить гол в ворота бывших коллег у него не получилось... Однако поразить ворота Александра Максименко смог Аблай Мбенг, правда, это был уже гол престижа.

До этого команда Олега Кононова забила три гола: дубль оформил Зелимхан Бакаев, а также отметился Андре Шюррле. Для 23-летнего Бакаева это уже второй дубль за неделю (первый был в матче Лиги Европы с "Туном"). Новый лидер красно-белых?

Что было ещё?

Футболист "Тамбова" вышел на замену и забил гол спустя 20 секунд.

"Краснодар" в меньшинстве победил "Рубин".

Футболист "Ахмата" Мбенг после забитого гола получил две жёлтые карточки и, как следствие, удаление.

Элдор Шомуродов из "Ростова" забил гол "Крыльям" и теперь вместе с Артёмом Дзюбой ("Зенит") и Александром Соболевым ("Крылья Советов") делит первое место в гонке бомбардиров. У всех по четыре гола.

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