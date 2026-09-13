Тест: Каре, кудри или озорные косички — Узнаете 8 советских фильмов по причёскам или оплошаете?

Каре, роскошные локоны или озорные косички — причёски советских киногероинь давно стали частью их образов. В День парикмахера Life.ru предлагает проверить, сможете ли вы узнать любимые фильмы СССР, взглянув лишь на укладку главной героини.

Причёска в кино способна рассказать о героине не меньше, чем её костюм или реплики. Благодаря одной укладке зрители сразу понимали, кто перед ними: скромная работница, роковая красавица, строгая начальница или легкомысленная модница. Некоторые образы советских актрис оказались настолько узнаваемыми, что их продолжают повторять спустя десятилетия. Посмотрите на кадры и попробуйте определить, из какого фильма каждая причёска.