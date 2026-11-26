Маргарите Назаровой — 100: жизнь укротительницы и «Полосатый рейс» Оглавление Кто такая Маргарита Назарова и почему её помнят спустя 100 лет Детство, война и первые шаги к цирку Как Маргарита Назарова стала укротительницей тигров Константин Константиновский: муж, партнёр и постановщик трюков Как Маргарита Назарова попала в «Полосатый рейс» Какие сцены с тиграми Назарова выполняла сама, а где были дублёры Почему «Полосатый рейс» стал культовым Последние годы жизни и память о Маргарите Назаровой Частые вопросы о Маргарите Назаровой 26 ноября 2026 года — 100 лет со дня рождения Маргариты Назаровой. Биография укротительницы тигров, муж Константиновский, съёмки «Полосатого рейса». 100 лет со дня рождения Маргариты Назаровой: биография укротительницы тигров и звезды «Полосатого рейса». Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Леонид Великжанин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

26 ноября 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Маргариты Назаровой, дрессировщицы тигров, сыгравшей Марианну в «Полосатом рейсе». За улыбкой героини любимой советской комедии скрывалась непростая судьба. Life.ru вспоминает, какой была жизнь артистки за пределами кадра.

Кто такая Маргарита Назарова и почему её помнят спустя 100 лет

Маргарита Назарова: чем прославилась советская дрессировщица тигров и почему её помнят спустя десятилетия? Фото © ИТАР-ТАСС

Сегодня имя Маргариты Назаровой прежде всего ассоциируется с комедией Владимира Фетина «Полосатый рейс», однако к моменту выхода картины на экраны в 1961 году артистка уже была известна в цирковых кругах далеко за пределами Советского Союза. Она стала одной из первопроходцев среди женщин, работавших с тиграми на советском манеже, гастролировала за границей и создавала вместе с мужем аттракционы, которые поражали даже опытных цирковых артистов.

В отличие от многих укротителей, Назарова строила свои выступления на контрасте между внешней хрупкостью женщины и мощью окружавших её хищников. Зрители видели не суровую дрессировщицу, заставляющую животных выполнять команды, а улыбающуюся красавицу, рядом с которой огромные тигры словно превращались в домашних кошек. Именно этот образ впоследствии лёг в основу её самой знаменитой кинороли.

Детство, война и первые шаги к цирку

Биография Маргариты Назаровой: как будущая звезда советского цирка пережила войну и нашла своё призвание? Фото © ИТАР-ТАСС

Маргарита Петровна Назарова родилась 26 ноября 1926 года в Детском Селе, которое сегодня носит название Пушкин и входит в состав Санкт-Петербурга. Её отец работал лесником, а мать была учительницей. Будущая артистка росла вместе с двумя сёстрами, с детства интересовалась животными и увлекалась танцами.

Согласно воспоминаниям самой Назаровой, однажды отец принёс домой маленького медвежонка, оставшегося без матери. Девочка не только ухаживала за необычным питомцем, но и пыталась научить его танцевать. Тогда Маргарита ещё не подозревала, что спустя годы общение с дикими животными станет её профессией.

В начале 1940-х годов, согласно биографической справке «Ленфильма», семья Назаровых перебралась в латвийский Даугавпилс, однако вскоре началась Великая Отечественная война. Отец ушёл на фронт и пропал без вести, а сама Маргарита в подростковом возрасте оказалась в Германии, куда её угнали на принудительные работы.

Как сообщалось в опубликованном в 2005 году некрологе «Коммерсанта», девушка работала прислугой в немецком доме, а позднее выступала в качестве танцовщицы. Подробности этого периода её жизни в разных биографиях отличаются, однако известно, что в 1945 году Назарова смогла вернуться на родину и воссоединиться с близкими.

Биография Маргариты Назаровой: что известно о семье, военных годах и начале карьеры укротительницы тигров? Фото © circus-omsk

В послевоенные годы Маргарите пришлось искать способ самостоятельно зарабатывать на жизнь. Пригодилось детское увлечение танцами: девушка выступала в кордебалете, а затем подготовила собственный танцевально-акробатический номер, с которым попала в коллектив «Цирк на сцене».

Прежде чем оказаться в клетке с тиграми, Назарова успела попробовать себя даже в качестве цирковой мотогонщицы, выступавшей с опасными трюками на вертикальной стене. Однако настоящую популярность ей принесла встреча с человеком, который помог Маргарите освоить совершенно новое ремесло.

Как Маргарита Назарова стала укротительницей тигров

Как Маргарита Назарова стала укротительницей тигров: первые выступления, цирковые трюки и любимец Пурш. Фото © РИА Новости / Изволенский

В начале 1950-х годов Назарова познакомилась с дрессировщиком Константином Константиновским, своим будущим мужем. Вместе с ним и известным советским укротителем Борисом Эдером артистка начала осваивать работу с крупными хищниками, а в 1954 году уже выступала в качестве помощницы дрессировщиков.

Борис Эдер, ставший наставником Назаровой, выступал за методы дрессировки, основанные не только на подчинении животного, но и на изучении его поведения. Для Маргариты эта работа означала необходимость научиться замечать малейшие перемены в настроении хищника, понимать его привычки и предугадывать реакцию на происходящее вокруг.

Цирковая карьера Маргариты Назаровой: как советская артистка освоила искусство работы с опасными хищниками? Фото © ТАСС / Леонид Великжанин

Постепенно она перешла к самостоятельным выступлениям, а настоящей звездой её номеров стал тигр по кличке Пурш. Назарова настолько сблизилась с животным, что могла выводить его на прогулки на поводке и купаться вместе с ним. История Пурша стала настолько известной, что о нём вспоминают едва ли не наравне с человеческими звёздами советского кинематографа. Ранее Life.ru уже рассказывал о легендарных животных из советских фильмов, а также о том, как в СССР содержали настоящих хищников рядом с людьми.

Одним из крупнейших профессиональных достижений Назаровой стала программа «Водная феерия», которую она представила вместе с Константиновским в Москве в 1957 году. Дрессировщица выполняла трюки с тиграми в воде, превращая цирковой аттракцион в полноценное театрализованное представление. На VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов супруги получили за свою работу золотую медаль.

Константин Константиновский: муж, партнёр и постановщик трюков

Личная жизнь Маргариты Назаровой: история отношений с Константином Константиновским и судьба их сына. Фото © VK / Советские актёры. Чтобы люди помнили....

Личная жизнь Маргариты Назаровой была неразрывно связана с цирком. Её муж Константин Константиновский стал не только любимым человеком, но и наставником, профессиональным партнёром и постановщиком номеров, благодаря которым артистка прославилась на весь Советский Союз. Именно Константиновский помогал Назаровой готовить животных к выступлениям и страховал супругу во время работы с хищниками. Пока публика наблюдала за улыбавшейся артисткой, за пределами зрительского внимания оставалась сложная подготовка, требовавшая участия сразу нескольких человек.

В семье родился сын Алексей Константиновский, который впоследствии также выбрал профессию дрессировщика. Он продолжил дело родителей, выступал с тиграми и позднее работал за границей, в том числе во Франции. Таким образом, цирк стал для семьи Назаровой не просто местом работы, а профессией, которую передавали следующему поколению. Вместе супруги продолжали создавать новые программы даже после успеха «Полосатого рейса». В конце 1960-х годов в Горьковском цирке демонстрировался их аттракцион, объединявший сразу несколько видов животных: тигров, львов, медведей и лошадей.

В коллективе Назаровой осваивал работу с хищниками и будущий знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров, который проработал в её группе девять лет, прежде чем представить собственную программу. Однако в 1970 году Маргарита Назарова потеряла мужа. Смерть Константиновского стала для неё тяжёлым ударом не только в личном, но и в профессиональном плане: артистка лишилась человека, которому долгие годы доверяла свою безопасность во время выступлений.

Как Маргарита Назарова попала в «Полосатый рейс»

Маргарита Назарова в кино: как работа дублёршей Людмилы Касаткиной привела дрессировщицу к главной роли? Фото © РИА Новости / Леонид Великжанин

Знакомство Назаровой с кинематографом состоялось задолго до того, как зрители увидели её в роли Марианны. В первой половине 1950-х годов артистка принимала участие в съёмках картин «Опасные тропы» и «Случай в тайге», а в 1954 году стала дублёршей Людмилы Касаткиной в комедии «Укротительница тигров».

По сюжету фильма героиня Касаткиной Лена Воронцова мечтала стать дрессировщицей, однако для исполнения роли недостаточно было одного актёрского мастерства. В некоторых эпизодах требовалось работать с настоящими хищниками, поэтому на помощь съёмочной группе пришла Назарова. Картина вышла на экраны 11 марта 1955 года, а спустя несколько лет дрессировщице предложили уже не просто подменять актрису, а самостоятельно сыграть главную роль.

Как Маргарита Назарова получила главную роль в «Полосатом рейсе»: история создания знаменитой кинокомедии? Фото © «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

Согласно истории создания «Полосатого рейса», которую приводит киностудия «Ленфильм», идею снять фильм с участием Назаровой поддержал сам Никита Хрущёв. Во время посещения московского цирка вместе с иностранным государственным гостем советский руководитель впечатлился выступлением дрессировщицы и высказал пожелание увидеть её на киноэкране. А подробнее о создании фильма и о том, на какие риски шли актёры, Life.ru рассказал ранее.

Основой будущей картины стала реальная история, рассказанная писателем и капитаном дальнего плавания Виктором Конецким. Однажды ему довелось участвовать в перевозке белых медведей, которые выбрались из клеток и устроили переполох на судне. Для кинематографической версии медведей заменили тиграми, добавили любовную линию и комедийные ситуации.

За постановку картины взялся молодой режиссёр Владимир Фетин, для которого «Полосатый рейс» стал первой самостоятельной полнометражной режиссёрской работой. Сценарий написали Виктор Конецкий и Алексей Каплер, а роль буфетчицы Марианны изначально предназначалась Назаровой.

Какие сцены с тиграми Назарова выполняла сама, а где были дублёры

Как снимали «Полосатый рейс»: какие трюки с тиграми Маргарита Назарова выполняла без помощи дублёров? Фото © «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

На съёмках «Полосатого рейса» Маргарита Назарова оказалась в необычном положении, ведь ей предстояло не только исполнить роль героини комедии, но и использовать собственные профессиональные навыки, без которых многие сцены попросту невозможно было бы снять.

В эпизодах, где Марианна спокойно находится рядом с тиграми, общается с ними и демонстрирует свою власть над хищниками, зрители действительно видят работу профессиональной дрессировщицы. Более того, на съёмочную площадку вместе с Назаровой отправились животные, с которыми она уже выступала в цирке, включая её любимца Пурша.

Маргарита Назарова на съёмках «Полосатого рейса»: в каких опасных эпизодах дрессировщицу подменял супруг? Фото © circus-omsk

Как отмечает Омский государственный цирк, именно Константиновский отвечал за постановку трюков с хищниками, а в отдельных особенно опасных эпизодах подменял жену. Для этого дрессировщику приходилось даже облачаться в женскую одежду и надевать парик. Кроме того, Константиновский дублировал Ивана Дмитриева, сыгравшего старшего помощника капитана Олега Петровича, в знаменитой сцене схватки с тигром.

Несмотря на присутствие профессиональных дрессировщиков, съёмки оставались непредсказуемыми. В открытом море животные не всегда вели себя так, как рассчитывала съёмочная группа, а некоторые актёры вовсе отказывались от предложенных ролей. При утверждении артистов на роли даже учитывались требования специальной комиссии, отвечавшей за их безопасность.

Любопытно, что спустя десятилетия зрители продолжают находить в картине следы работы дублёров и другие особенности съёмочного процесса. Самые интересные из них Life.ru собрал в материале о шести киноляпах из фильма «Полосатый рейс».

Почему «Полосатый рейс» стал культовым

Секрет успеха фильма «Полосатый рейс»: почему роль Марианны стала самой знаменитой у Маргариты Назаровой? Фото © «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

27 июня 1961 года «Полосатый рейс» вышел на советские экраны и стал лидером кинопроката. По наиболее распространённым данным, картину за первый год посмотрели около 45,8 миллиона зрителей. Вероятно, одной из причин такой популярности стал актёрский состав. Вместе с Маргаритой Назаровой в комедии снялись Евгений Леонов, Алексей Грибов, Иван Дмитриев, Алексей Смирнов и Алиса Фрейндлих, а Василию Лановому досталась небольшая, но запоминающаяся эпизодическая роль отдыхающего на пляже.

Однако особое очарование фильму придала именно Назарова. Её Марианна не пыталась доказать окружающим, что способна справиться с хищниками лучше мужчин, а просто делала то, чего не мог никто из находившихся на корабле. Пока самозваный укротитель Шулейкин в исполнении Леонова спасался от полосатых пассажиров, скромная буфетчица становилась единственным человеком, способным навести порядок. Роль Марианны в «Полосатом рейсе» осталась самой известной киноработой Назаровой, хотя превращать успех фильма в полноценную актёрскую карьеру она не стала. Её главным делом по-прежнему оставался цирк.

Последние годы жизни и память о Маргарите Назаровой

Последние годы жизни Маргариты Назаровой: почему знаменитая дрессировщица оставила цирк и где она жила? Фото © РИА Новости / Изволенский

Работа с тиграми, которая принесла Назаровой всесоюзную славу, неоднократно становилась причиной серьёзных травм. По воспоминаниям коллег и материалам цирковых учреждений, дрессировщица получала ранения во время репетиций и выступлений, однако после восстановления возвращалась к своим подопечным. Даже после смерти мужа в 1970 году Назарова не сразу оставила манеж. Она продолжала выступать, завершив профессиональную карьеру в 1983 году. Работу с хищниками продолжил её сын Алексей.

Последние годы жизни Маргарита Петровна провела в Нижнем Новгороде. Некогда знаменитая артистка, которой аплодировали многотысячные залы в разных странах, жила довольно замкнуто. Журналисты, посещавшие её квартиру, рассказывали о скромных бытовых условиях и финансовых трудностях.

25 октября 2005 года Маргарита Назарова ушла из жизни в возрасте 78 лет, не дожив чуть больше месяца до своего 79-летия. Именно эту дату приводит «Ленфильм», хотя в некоторых справочниках встречаются другие числа октября.

Точную медицинскую причину смерти дрессировщицы надёжно подтвердить по открытым источникам не удалось. В сообщениях правоохранительных органов, опубликованных вскоре после её кончины, отмечалось отсутствие признаков насильственной смерти. Похоронили артистку на кладбище неподалёку от села Федяково под Нижним Новгородом.

Судьба Маргариты Назаровой после «Полосатого рейса»: завершение цирковой карьеры, смерть и память об артистке. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син

В 2016 году на доме, где жила Назарова, появилась мемориальная доска, а в 2017-м её имя присвоили Нижегородскому государственному цирку. В том же 2016 году на экраны вышел биографический сериал «Маргарита Назарова», в котором главную роль исполнила Ольга Погодина. Однако художественная интерпретация судьбы артистки не является документальным изложением её биографии.

К столетию со дня рождения дрессировщицы Нижегородский цирк подготовил юбилейную программу, в которую вошли творческие мастер-классы и выставка детских работ, открытая с 7 ноября по 6 декабря 2026 года. Также осенью 2026-го городской комитет по увековечению памяти рассмотрел инициативу установить памятник артистке возле здания цирка.

Частые вопросы о Маргарите Назаровой

Когда родилась Маргарита Назарова? Советская дрессировщица и киноактриса родилась 26 ноября 1926 года в Детском Селе под Ленинградом, ныне городе Пушкине. В 2026 году отмечается столетие со дня её рождения.

Кого Маргарита Назарова сыграла в фильме «Полосатый рейс»? Артистка исполнила роль буфетчицы Марианны, которая сумела найти общий язык с тиграми, выбравшимися из клеток на борту теплохода. Фильм вышел на экраны в 1961 году.

Кто был мужем Маргариты Назаровой? Её супругом и профессиональным партнёром был дрессировщик Константин Константиновский. Вместе они создавали цирковые аттракционы и работали над постановкой трюков для «Полосатого рейса».

Были ли у Маргариты Назаровой дети? У Назаровой и Константиновского родился сын Алексей, который пошёл по стопам родителей и стал дрессировщиком тигров.

Действительно ли Маргарита Назарова сама работала с тиграми на съёмках? Да, Назарова была профессиональной дрессировщицей и самостоятельно участвовала во многих сценах с настоящими хищниками. Однако в отдельных особенно опасных эпизодах её подменял супруг.

Когда умерла Маргарита Назарова? Согласно биографической справке киностудии «Ленфильм», артистка умерла 25 октября 2005 года в Нижнем Новгороде в возрасте 78 лет.

А какой вы запомнили Маргариту Назарову? Бесстрашной укротительницей тигров или обаятельной героиней «Полосатого рейса»? Кстати, Назарова была далеко не единственной звездой советского кино, чья судьба за пределами съёмочной площадки заслуживает отдельного фильма. Ранее Life.ru рассказывал о семи советских актёрах, чьи истории любви годами оставались тайной.

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Авторы Софья Кузнецова