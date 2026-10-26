Параскева Пятница: житие святой, в чём помогает и традиции 10 ноября 2026 Оглавление Кто такая Параскева Пятница: житие святой Почему святую называют Пятницей Не путать с Параскевой Сербской В чём помогает Параскева Пятница Икона Параскевы Пятницы Молитва и тропарь Параскеве Пятнице Тропарь, глас 4 Молитва День памяти 10 ноября: традиции и приметы Известные храмы и часовни Параскевы Пятницы Часовня на Караульной горе в Красноярске Церковь Параскевы Пятницы на Торгу в Великом Новгороде Частые вопросы Заключение Кто такая великомученица Параскева Пятница, почему её так назвали, в чём помогает и о чём ей молятся. День памяти 10 ноября, народные традиции и запреты. Параскева Пятница: житие святой, в чём помогает и традиции 10 ноября. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Параскева Пятница — одна из самых почитаемых на Руси святых. Её имя знают даже те, кто редко заходит в храм. За именем этим — удивительная история девушки из III века, которая выбрала путь веры вместо обеспеченной жизни. Кто она такая? Почему её называют Пятницей? И о чём ей молятся сегодня? Разбираемся по порядку.

Если совсем коротко: Параскева Пятница — великомученица, пострадавшая за веру в III веке в Иконии. День её памяти — 10 ноября. Ей молятся о семейном благополучии, о создании семьи, о здоровье и помощи в женских трудах. А ещё её часто путают с другой святой — Параскевой Сербской. Но об этом ниже.

Кто такая Параскева Пятница: житие святой

Кто такая Параскева Пятница: житие святой. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

Она родилась в III веке, в городе Иконий, в Малой Азии. В семье богатого сенатора. По тем временам — элита. Родители были благочестивыми христианами. И особенно чтили пятницу — день, когда на Кресте пострадал Христос.

Имя дали не случайно. «Параскева» по-гречески и означает «пятница». Так девочку назвали в честь дня, который был для её семьи святым.

Она росла в достатке, но выбрала другой путь. Не замужество. Не светскую жизнь. А служение Богу через проповедь Евангелия. Она раздала своё имение нищим и странникам. Осталась девственницей — по обету.

А потом начались гонения: их проводил император Диоклетиан — тот самый, при котором христиан преследовали особенно жестоко. Параскеву схватили. По преданию, её пытали, требуя отречься от веры. Она не отреклась. Её обезглавили.

Вот и всё. Короткая жизнь. Яркая. И трагическая. Но именно такие истории становились фундаментом веры для миллионов людей.

Почему святую называют Пятницей

Здесь всё просто. «Параскева» — это греческое слово, которое переводится как «пятница». Так её назвали родители. В честь дня Крестных страданий Христа.

На Руси это имя быстро стало своим. Его переводили, склоняли, адаптировали. Параскева Пятница. Или просто Пятница. Или Парасковья. В народе её называли по-разному. Но суть одна.

Почему пятница была так важна? Потому что это день скорби. День, когда Христос умер на кресте. Для первых христиан пятница была особым днём — днём поста и молитвы. И Параскева, названная в честь этого дня, стала его олицетворением.

Кстати, именно поэтому в народе пятницу считали днём запретов на рукоделие. Об этом — чуть позже.

Не путать с Параскевой Сербской

Это важный момент. В России двух святых с именем Параскева постоянно путают. И это не удивительно — имена одинаковые, а истории разные.

Вот как их различить.

Параскева Пятница (Иконийская). III век. Малая Азия. Великомученица. День памяти — 10 ноября (28 октября по старому стилю). Пострадала при Диоклетиане. Её мощи, по преданию, находятся в Иконии, но частицы есть в разных храмах.

Параскева Сербская (Петка). XI век. Сербия (позже Болгария). Преподобная. День памяти — 27 октября (14 октября по старому стилю). Её мощи находятся в Яссах, в Румынии. В народе её называли «Параскева Грязниха» или «Льняница» — отсюда путаница.

Разница между святыми в веке, в стране, в дне памяти. И в том, что одна — великомученица, а другая — преподобная. Но молитвы им читают разные. И дни памяти — разные.

Если вы ищете «мощи Параскевы Пятницы», честный ответ будет таким: мощи Параскевы Сербской — в Яссах. А частицы мощей великомученицы Параскевы Пятницы есть в отдельных храмах. Но это не главное. Главное — молитва.

В чём помогает Параскева Пятница

Параскева Пятница — покровительница женщин, семьи и домашнего очага. К ней обращаются в самых разных нуждах.

Вот о чём молятся чаще всего.

О семейном благополучии. Это главное. Мир в доме, лад с мужем, здоровье детей. Если в семье разлад — молятся о том, чтобы всё наладилось.

Это главное. Мир в доме, лад с мужем, здоровье детей. Если в семье разлад — молятся о том, чтобы всё наладилось. О создании семьи. Девушки просят о достойном женихе. О том, чтобы встретить человека, с которым будет по-настоящему хорошо. Не о «любом», а о «своём».

Девушки просят о достойном женихе. О том, чтобы встретить человека, с которым будет по-настоящему хорошо. Не о «любом», а о «своём». О здоровье. Особенно о здоровье детей и близких. В церковной традиции Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов.

Особенно о здоровье детей и близких. В церковной традиции Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов. О помощи в женских трудах. Прядение, ткачество, шитьё — исторически это была «женская» работа. И Параскева считалась её покровительницей.

Прядение, ткачество, шитьё — исторически это была «женская» работа. И Параскева считалась её покровительницей. О помощи в торговле. Это может показаться странным, но в Новгороде Параскева Пятница была покровительницей купечества. Ей молились об успешных сделках и торговых делах.

А теперь важный момент. В интернете можно встретить запрос «молитва от соперницы». Церковь таких молитв не знает. Не существует «молитвы на отворот» или «наказание сопернице». Это не христианский подход. Если есть конфликт — молятся о мире в семье. О том, чтобы сердца смягчились. А не о том, чтобы кто-то пострадал.

Если вы ищете другие молитвы о создании семьи — у нас есть отдельная подборка молитв о замужестве . А о помощи в семейных делах также молятся блаженной Ксении Петербургской .

Если хотите узнать, каким ещё святым и иконам молятся в разных нуждах, — это можно сделать в сводном гиде .

Икона Параскевы Пятницы

На иконах Параскеву Пятницу изображают по-разному. Но есть несколько устойчивых деталей.

Красный мафорий. Это верхняя одежда, плащ. Красный цвет — символ мученичества и крови. На иконах Параскева часто предстаёт в красном.

Крест в руке. Это знак веры и страдания. Она держит его как символ своей победы.

Белая риза. Иногда Параскева изображена в белых одеждах. Это символ чистоты и света.

Мученический венец. На некоторых иконах она изображена с венцом — знаком победы над смертью.

Почитаемые иконы Параскевы Пятницы есть во многих храмах. Самая известная, пожалуй, — в Троице-Сергиевой лавре. Этот образ хранится в храме святой великомученицы Параскевы Пятницы, который входит в комплекс Пятницкого подворья (расположен с юго-восточной стороны лавры). Однако не стоит гнаться за конкретными адресами. Икона — это не «место силы». Это образ для молитвы.

Молитва и тропарь Параскеве Пятнице

Перед молитвой стоит помнить: это не заклинание. Не «формула успеха». Это разговор. И читать её нужно с верой и вниманием.

Тропарь, глас 4

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приймши, женскую же немощь отвергши, диавола победи и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи: приидите, тело мое мечем сесщьте и огнем сожгите, аз бо, радующихся, иду ко Христу, Жениху моему. Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Молитва

О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего, Христа Бога, светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице: буди о нас печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселишися: моли Всемилостиваго, Иже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак, прибывший от грехов наших; испроси у Отца Светов свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О великая угоднице Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, яко зело немощни есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во Град веселия при снаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми Небесными Силами Трисиятельное Единое Божество, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист Параскеве Пятнице читают на молебнах. Полный текст мы не публикуем — это отдельный объём. Если нужно, его можно найти в молитвословах.

День памяти 10 ноября: традиции и приметы

Параскева Пятница: день памяти 10 ноября: традиции и приметы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)

10 ноября 2026 года — вторник. Это день памяти великомученицы Параскевы Пятницы. И в народном календаре он занимает особое место.

Вот что было принято делать в этот день.

Не работать. Особенно — не прясть, не ткать, не шить. Это был самый строгий запрет. Считалось, что Параскева может «наказать» за нарушение — «уколоть» глаза или принести беду в дом.

Особенно — не прясть, не ткать, не шить. Это был самый строгий запрет. Считалось, что Параскева может «наказать» за нарушение — «уколоть» глаза или принести беду в дом. Не стирать. Тоже под запретом. Стирка считалась «женской работой», а в день Параскевы её лучше было отложить.

Тоже под запретом. Стирка считалась «женской работой», а в день Параскевы её лучше было отложить. Не купаться. И не купать детей. В народе верили, что это может привести к болезни.

И не купать детей. В народе верили, что это может привести к болезни. Молиться. В храмах в этот день проходят службы. А дома можно прочитать молитву или тропарь.

А ещё были приметы. Если 10 ноября шёл снег — ждали хороший урожай в следующем году. Если было тепло — зима будет мягкой. Если дул сильный ветер — ждали метелей.

Кто в пятницу много смеётся, тот в старости много будет плакать. Эта пословица тоже связана с днём Параскевы. Не потому, что смеяться нельзя. А потому, что пятница считалась днём сосредоточенности и молитвы.

Почему пятница считалась особым днём, — в нашем материале о приметах по дням недели ..

Этнографы связывают почитание Параскевы Пятницы с культом древнеславянской богини Мокоши. Это научная версия, а не церковное учение. Мокошь была покровительницей женских работ и судьбы. После крещения Руси её функции частично перешли к Параскеве. Но Церковь всегда подчёркивала: Параскева — святая, а не «богиня». И молитва ей — это молитва христианская.

Незадолго до дня памяти святой, 4 ноября, празднуют Казанскую икону Божией Матери. Об этом — в отдельном материале.

А если хотите узнать, какие ещё церковные праздники отмечаются в ноябре, — читайте в нашем календаре «Церковные праздники в ноябре 2026».

Народные приметы ноября — в отдельном материале — «Народные приметы ноября 2026».

Известные храмы и часовни Параскевы Пятницы

Есть два места, которые знают далеко за пределами России. Это не просто храмы. Это символы.

Часовня на Караульной горе в Красноярске

Она стоит на вершине горы, откуда открывается панорама города. История началась в 1805 году, когда купец Иван Новиков построил здесь деревянную часовню. В память о своём спасении из водоворота на речном пороге. А в 1852–1855 годах на её месте возвели каменную.

Часовня Параскевы Пятницы — один из символов Красноярска. Её изображение можно увидеть на лицевой стороне банкноты 10 рублей образца 1997 года. И на водяном знаке той же купюры.

Церковь Параскевы Пятницы на Торгу в Великом Новгороде

Это памятник древнерусского зодчества. Построена в 1207 году на месте деревянного храма. Заказчиками были «заморские купцы» — новгородские торговцы, которые вели дела за границей. Параскева считалась их покровительницей.

Церковь неоднократно перестраивалась. Современный облик она приобрела после реставрации 1960-х годов. Сейчас там музей.

Частые вопросы

Когда день Параскевы Пятницы в 2026 году?

10 ноября 2026 года. Это вторник. День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей.

В чём помогает Параскева Пятница?

Ей молятся о семейном благополучии, о создании семьи, о здоровье, о помощи в женских трудах, о торговле. А также о мире в душе и в доме.

Чем Параскева Пятница отличается от Параскевы Сербской?

Это две разные святые. Параскева Пятница — великомученица III века из Иконии, день памяти 10 ноября. Параскева Сербская — преподобная XI века, день памяти 27 октября. Их часто путают из-за одинакового имени.

Где мощи Параскевы Пятницы?

Мощи Параскевы Сербской находятся в Яссах, в Румынии. Мощи великомученицы Параскевы Пятницы в целом виде не сохранились, но частицы есть во многих храмах. Их можно найти в храмах Греции, Сербии, Болгарии, Румынии и России. Например, в храме великомученицы Параскевы Пятницы в Казани есть икона святой, в которую вложен ковчег с частицей её мощей.

Почему в пятницу нельзя прясть?

В народной традиции пятница считалась днём Параскевы. Прядение и ткачество были «женскими» работами, и в этот день их запрещали. Считалось, что нарушение запрета приведёт к беде. Церковь не устанавливала таких запретов — это народный обычай.

Заключение

Параскева Пятница — святая, которая прожила короткую жизнь, но оставила огромный след. Её имя знают уже почти две тысячи лет. Ей молятся о самом важном — о семье, о любви, о здоровье. И о мире в душе.

10 ноября — день её памяти. Если есть возможность, зайдите в храм. Или просто помолитесь дома. Тихо. С верой. И с надеждой.

Авторы Андрей Соколов