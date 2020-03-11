Застреливший друга в Колпине подросток хочет приехать на похороны

Случайно застреливший лучшего друга 14-летний школьник из Колпина заявил, что хочет поехать на похороны погибшего. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал его адвокат Артём Баконин.

По его словам, сейчас семья подозреваемого обсуждает такую возможность со службой исполнения наказаний.

— Такое я первый раз вижу. Артём собирается идти на похороны. Будучи убийцей, идти на похороны своего лучшего друга в 14-летнем возрасте — ну это надо так прочувствовать ситуацию. Это круто, — заявил он.

Баконин признался, что впервые за 15 лет практики стал свидетелем того, как горе сплотило семьи погибшего и подозреваемого. Родственники подростков всё делают вместе, это касается и организации похорон.

Ранее сообщалось, что на лестничной клетке в доме по улице Ижорского Батальона в Петербурге было найдено тело подростка. Как предварительно установило следствие, ребёнка случайно застрелил его же приятель, сын местного судьи. Сам подозреваемый с места происшествия скрылся. Его удалось найти и задержать восьмого марта в пригороде Санкт-Петербурга. Соседи рассказали, что им известно о трагедии, также были опубликованы первые подробности и шокирующие кадры с места происшествия.

Позже Колпинский суд отправил подростка под домашний арест. Под стражей Артём пробудет до седьмого мая. Подозреваемый выразил готовность сотрудничать со следствием.