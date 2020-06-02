Предполагаемого убийцу кубинки подозревают в краже на 820 тысяч

На подозреваемого в убийстве гражданки Кубы в Москве Александра А. в полицию поступило заявление ещё об одном преступлении — краже драгоценностей на 820 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, кража произошла, когда мужчина выпивал вместе с друзьями. Он (как всегда) рассказывал компании про рак мозга и мёртвого сына. А после вечеринки из квартиры пропали ювелирные украшения сестры приятеля Александра. Девушка узнала у брата, кто приходил в гости, и обратилась в полицию.