Предполагаемого убийцу кубинки подозревают в краже на 820 тысяч

На подозреваемого в убийстве гражданки Кубы в Москве Александра А. в полицию поступило заявление ещё об одном преступлении — краже драгоценностей на 820 тысяч рублей. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, кража произошла, когда мужчина выпивал вместе с друзьями. Он (как всегда) рассказывал компании про рак мозга и мёртвого сына. А после вечеринки из квартиры пропали ювелирные украшения сестры приятеля Александра. Девушка узнала у брата, кто приходил в гости, и обратилась в полицию.
Напомним, тело 22-летней кубинки нашли на западе Москвы в ночь на 25 мая. Как выяснилось позже, за девушку требовали выкуп в 30 тысяч рублей. Злоумышленники — мужчина и женщина — вели переписку с её подругой, присылая ей фотографии голой связанной пленницы. Лайф узнал о прошлом подозреваемого в преступлении. Оказалось, что он промышлял мошенничеством.