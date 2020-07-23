"Ради пиара можно всё". Погибшая блогерша-сексолог ранее инсценировала свою смерть

Блогерша-сексолог Анна Амбарцумян, тело которой нашли в одном из московских отелей неделю назад, ранее инсценировала свою смерть ради пиара и наблюдала за реакцией людей. Друзья погибшей, узнавшие об этом эксперименте, предполагают, что она могла накликать беду.

— Я её тогда поругала, мол, что ты творишь, со смертью ведь не шутят. А она мне заявила: "Ради пиара можно все". Ну что тут ответишь... — рассказала подруга Анны Лариса Гордьера в эфире ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Тем не менее, по словам Ларисы, у Амбарцумян были вполне земные проблемы. Блогерша признавалась, что ей угрожают из-за крупного долга, однако сумму не называла, говорила лишь, что много. Девушке звонили с неизвестных номеров и преследовали. Слухи о её богатстве и ежедневном шоппинге на полмиллиона — это выдумка, отметила Гордьера. На предложение подруги продать машину или обратиться к состоятельным поклонникам, чтобы расплатиться, погибшая отвечала, что не всё так просто, как кажется со стороны.

В свою очередь, один из экстрасенсов, узнавший об эксперименте блогерши, напомнил, что "ангел смерти" непременно придёт, если его позвать.