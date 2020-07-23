"Ради пиара можно всё". Погибшая блогерша-сексолог ранее инсценировала свою смерть

Блогерша-сексолог Анна Амбарцумян, тело которой нашли в одном из московских отелей неделю назад, ранее инсценировала свою смерть ради пиара и наблюдала за реакцией людей. Друзья погибшей, узнавшие об этом эксперименте, предполагают, что она могла накликать беду.
— Я её тогда поругала, мол, что ты творишь, со смертью ведь не шутят. А она мне заявила: "Ради пиара можно все". Ну что тут ответишь... — рассказала подруга Анны Лариса Гордьера в эфире ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".
Тем не менее, по словам Ларисы, у Амбарцумян были вполне земные проблемы. Блогерша признавалась, что ей угрожают из-за крупного долга, однако сумму не называла, говорила лишь, что много. Девушке звонили с неизвестных номеров и преследовали. Слухи о её богатстве и ежедневном шоппинге на полмиллиона — это выдумка, отметила Гордьера. На предложение подруги продать машину или обратиться к состоятельным поклонникам, чтобы расплатиться, погибшая отвечала, что не всё так просто, как кажется со стороны.
Родственники погибшей блогерши-сексолога рассказали Лайфу о её похоронахПанихида пройдёт в узком кругу близких и знакомых.
В свою очередь, один из экстрасенсов, узнавший об эксперименте блогерши, напомнил, что "ангел смерти" непременно придёт, если его позвать.
VIP-коллекторство. Эксперт рассказал Лайфу, кто мог названивать блогерше-сексологу с угрозамиДевушка звонила адвокату и спрашивала, как ей нужно поступить.
Как ранее сообщал Лайф, тело Анны Амбарцумян нашли утром 18 июля в одном из дорогих отелей Москвы. Номер был закрыт изнутри, а рядом с телом девушки лежала коробка с лекарственными препаратами. Незадолго до своей смерти блогерша пожаловалась звёздному адвокату Сергею Жорину на угрозы со стороны коллекторов. По словам девушки, звонки начались после того, как её знакомая якобы взяла в долг деньги. При этом сам адвокат рассказал Лайфу, что слова Анны звучали неубедительно, а сама она будто что-то скрывала.