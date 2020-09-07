Улов силовиков. В подпольной империи российских оружейников стволов хватило бы на армию

От своих коллег по криминальному бизнесу оружейники отличаются особым мастерством и схемой распространения.

Оружейный бум и повелители "закладок"

Так сложилось, что оружейный бум и всплеск торговли оружием пришлись на распространение по миру (Россия не стала исключением) анонимных интернет-площадок и браузеров с "луковой" (смешанной) маршрутизацией. Полная анонимность, переводы в биткоинах и отсутствие физического контакта стали идеальной средой для распространения оружия. Примерно с 2015 года силовые структуры — ФСБ и МВД — активно включились в борьбу с нелегальным производством и распространением оружейных самоделок.

Первых серьёзных результатов удалось достичь уже через год, однако наиболее массовые оперативные мероприятия и задержания начались в 2018 году. В отличие от обычных доморощенных умельцев, делавших оружие в гаражах из подручных материалов, ввозивших стрелковое оружие и боеприпасы с Украины и из других стран ближнего зарубежья, новая страница противостояния силовиков и теневой оружейной промышленности оказалась необыкновенно масштабной — задержания на регулярной основе начали проводить сразу в нескольких регионах России.

В Даркнете, где теневые оружейники начали сбывать пистолеты и автоматы, почти сразу появились сообщения о том, что с осени до весны "мастерские" приостанавливают свою работу ввиду невозможности совершения безопасных сделок. Если говорить простым языком, то квартирные оружейные бароны из-за большого количества снега и работы правоохранителей больше не могли делать "закладки" и организовывать тайники. На какое-то время тема с нелегальной торговлей оружием прекратилась, однако с 2018 года масштабные задержания возобновились.

Криминальные инвестиции

Основная статья доходов для оружейников-нелегалов не менялась с конца 80-х годов. Пока СССР трещал по швам, а вооружённые силы в России образца начала 90-х не окрепли и не сформировались, оружие поступало к продавцам смерти напрямую с военных складов, а затем усиленно закапывалось в схронах. Бывший руководитель службы организации учёта, хранения и выдачи стрелкового оружия майор запаса Михаил Куприянов отметил, что значительная часть оружия, похищенного с военных складов, может до сих пор храниться в оборудованных хранилищах.

Даже если оружие хранится с нарушением условий, но хорошо укрыто, запечатано и нет прямого контакта с влагой, десять лет — это самое малое, сколько всё может лежать. В целом пистолеты и автоматы могут и 30 лет пролежать и будут "в масле". Единственное, что может испортиться, — это боеприпасы, которым нужны особые условия хранения Михаил Куприянов Бывший руководитель службы организации учёта, хранения и выдачи стрелкового оружия

Единственное, что роднит оружейников образца 2017–2018 годов и задержанных за изготовление оружия в 2020 году, — любовь к оружию. Первые крупные задержания силовиков сопровождались большим количеством боевого и переделанного в боевое отечественного оружия. В новых сводках отечественное оружие вновь начало массово всплывать в начале 2020 года. Примерно в это же время появились первые официальные сообщения, что боевое оружие умельцы с приличным качеством и почти полным сохранением заводской технологии переделывают из... учебных макетов, "охолощённого" (сигнального) оружия и страйкбольных пистолетов и автоматов.

Как это работает?

Инструктор по огневой подготовке военно-тактического центра "Академия тактики" Павел Хант отметил, что массогабаритные макеты и сигнальные автоматы и пистолеты под холостые патроны производят таким образом, чтобы их нельзя было переделать в боевое оружие, поэтому установить, на каком этапе для злоумышленников открывается возможность для апгрейда, очень тяжело.

Все легальные производства проверяются, сертифицируются, поэтому недостаток в производственной процедуре маловероятен. Скорее всего, специалисты, которые могут переделать макет в полноценный стреляющий образец, серьёзно вкладываются в производство: покупают дорогие станки с ЧПУ и другое профессиональное оборудование, которое позволяет проводить такие трансформации Павел Хант Инструктор по огневой подготовке военно-тактического центра "Академия тактики"

По словам Ханта, добыть ствольную часть для последующей трансформации учебной "хлопушки" в полноценный боевой автомат очень сложно — это ресурсоёмкая и высокотехнологичная процедура, овладеть которой на коленке непросто. Однако все затраты перекрывает выгода от продажи такого оружия на чёрном рынке — при вложениях в 50 и даже 80 тыс. на производство одного чёрного автомата его последующая продажа проводится за 250–300 тыс. рублей.

С учётом количества изымаемых при каждом задержании автоматов нетрудно посчитать, что прибыль преступного ремесла — несколько миллионов рублей в месяц. Плюс такого оружия (подорожавшего минимум в пять раз по сравнению с обычным войсковым образцом) в отсутствие серийного номера — любую маркировку можно нанести на оружие прямо на месте изготовления.

С пистолетами дело обстоит несколько проще. Сигнальные пистолеты МР-371, которые злоумышленники чаще остальных переделывают в боевые, — точная копия пистолета Макарова (ПМ) под светозвуковой патрон "Жевело-Н" 5,6 мм (.220) или КВ-21. Это оружие можно спокойно приобрести в любом магазине пневматики без специального разрешения. Качество металла таких копий вполне позволяет переделывать их в боевое оружие. Ресурс ствола, конечно, существенно ниже оригинального пистолета, но всё равно позволяет преступникам несколько раз "сходить на дело", а затем избавиться от оружия, на котором, как и на автомате, не будет никакого серийного номера.

Приблизительные расценки на нелегальное боевое оружие в Даркнете таковы:

пистолет Макарова + снаряжённый магазин — 50 тыс. рублей;

автомат Калашникова АКС-74У + снаряжённый магазин — 120 тыс. рублей;

автомат Калашникова АКМ с глушителем + снаряжённый магазин — 150 тыс. рублей;

автомат Калашникова АК-74М + снаряжённый магазин — 200–250 тыс. рублей;

граната РГД-5 + запал — 15–20 тыс. рублей;

граната Ф-1 + запал — 40–50 тыс. рублей.

Клиентоориентированность и последняя партия

Значительную часть изъятых у злоумышленников боевых пистолетов превратили в опасный для жизни огнестрел из травматических пистолетов. Самый популярный — МР-446 "Викинг" — травматическая версия боевого девятимиллиметрового пистолета Ярыгина. Источники Лайфа в МВД отмечают, что добиться пригодности к стрельбе боевыми патронами удалось "путём внесения изменений в конструкцию затвора, конструкцию магазинов и заменой ствола на самодельный".

Метод нарезки каналов ствола для чёрных пистолетов — не самая сложная, но одна из самых трудоёмких процедур. Для неё требуется не только огромный опыт работы, но и чудовищно дорогое оборудование. У подавляющего большинства злоумышленников такое оборудование было — трёх- и пятиосевые станки с ЧПУ, которые оперативники обнаружили во время обысков в подпольных мастерских, стоят по восемь-десять миллионов рублей. С помощью таких инвестиций подпольщикам новой волны, арестованным с начала 2020 года в десятках регионов России, удалось выполнять заказы не только на отечественное оружие, но и на зарубежные винтовки AR-15, H&K 416, пистолеты Glock и другие образцы иностранного оружия.

Основатель компании Lobaev Arms, разработчик и производитель российских высокоточных снайперских винтовок Владислав Лобаев пояснил, что в обычных случаях максимум, на который способны такие мастерские, — это переделать гражданское оружие в боевое.

Для того чтобы с начала и до конца создать оружие, нужно решить массу вопросов. Главный из них — производство стволов. Это крайне трудоёмкий процесс, для которого нужны серьёзные инвестиции. Помимо этого, на производстве должен быть технолог с профильным опытом, который хорошо понимает, как контролировать качество производства на всём его этапе. Для несложных процедур достаточно токарного, фрезерного станка Владислав Лобаев Основатель компании Lobaev Arms, разработчик и производитель российских высокоточных снайперских винтовок

Создавать оружие приличного качества быстро и массово, по словам бывшего офицера спецназа капитана Валерия Андреянова, без специальных знаний невозможно, но существенную помощь подпольщикам оказали... страйкбол и мода на производство "сигнального" (охолощённого) оружия.

Покупка макета или страйкбольной винтовки в магазине даёт представление о размерах, допусках, особенностях конструкции. В ряде случаев пневматические винтовки делаются компаниями в Китае или Тайване по лицензии, а их боевые полуавтоматические копии по лицензии собирают даже в России. Отличий от оригинала — ноль, разница только в географии производства. Берётся обычный лазер, сканируется модель, а дальше с помощью чертежей из Интернета и консультантов создаётся полноценная боевая единица. Главная задача в этом процессе — производство ствола. Я, честно говоря, с трудом себе представляю, какой должна быть квалификация мастера, который этим занимается. Это уникальная работа Валерий Андреянов Бывший офицер спецназа, капитан

Значительная часть "дефектных" автоматов, которые уходят под производство ММГ, дорабатывается всего за несколько часов. Превратить "макет" с завода в боевое оружие отнюдь не сложно — в большинстве случаев дефектные для армии, но востребованные на гражданском рынке массо-габаритные небоевые копии лишаются боевых упоров, с ними стрельба боевыми боеприпасами исключается как вероятность. Другие макеты, напротив, выполняются с высоким, почти армейским качеством, но лишаются главной детали — полноценного ствола.

Не стволами едиными

Современные станки, опыт и прямой доступ к самой большой базе знаний в истории человечества позволяют производить винтовки без серийных номеров и опознавательных знаков практически в любых количествах. Интенсивность работы может ограничиваться несколькими факторами: спросом и наличием заказов на оружие, сырьём и интересом органов к промышленности в гаражном кооперативе.

С января по сентябрь 2020 года ФСБ неоднократно отчитывалась о задержании подпольных оружейников. В ряде случаев оперативники задерживали "умельцев" как в момент совершения сделки, так и на производстве, а общее количество подозреваемых по резонансному направлению (если сложить всех задержанных) приближается к полутора сотням человек.

Серьёзные претензии ФСБ к подпольщикам вполне обоснованны. Масштабы работы теневой оружейной промышленности таковы, что вооружить самодельным оружием почти заводского качества можно небольшую армию — только лёгкого стрелкового оружия (пистолеты, пистолеты-пулемёты и автоматы) с каждым рейдом изымается под одну-полторы сотни единиц, а гранатомёты, которыми можно уничтожить танк, вообще практически невозможно производить скрытно, но подпольная империя, судя по кадрам с обысков, смогла и это.

На кадрах оперативной съёмки последних задержаний хорошо видно, что в квартирах, гаражах и автомобилях подпольных оружейников лежит значительное количество как уже готовых к "работе" пистолетов и автоматов, так и комплектов для сборки. Пояснить эти особенности мы попросили бывшего сотрудника уголовного розыска по Петербургу капитана Сергея Русакова.

Принадлежность сложно установить, но тут можно точно сказать, что имеет место серийное, поточное производство. Кустарщины здесь нет, у каждой детали есть своё место в производственном цикле, количество механизмов — затворных групп, ствольных коробок, возвратных пружин, магазинов — говорит о том, что этим процессом занимаются очень серьёзно. Я из органов увольнялся в начале нулевых и дело имел в основном с оружием, которое так или иначе похищалось с военных складов. То, что я увидел на записях, на военное оружие не похоже. Комплектность разная, но уровень производства впечатляет, конечно Сергей Русаков Бывший сотрудник уголовного розыска по Петербургу, капитан в отставке