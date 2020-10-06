Арест президентов и бегство правительства. К чему приводят революции, подобные киргизским

"Цветные революции" — именно такой термин получили митинги и акции протеста, охватившие страны СНГ в середине нулевых. Обычно так называют затяжные противостояния народа и действующей власти без палок, дубинок и пуль. Но так бывает далеко не всегда.

Первым примером цветной революции современности стали беспорядки в Грузии. Люди остались недовольны результатом президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Эдуард Шеварднадзе. В итоге протестующие своего добились — власть в стране сменилась, кстати, вместе с государственным флагом, на котором изображены розы — символ революции.

Что до Киргизии, то там цветных революций было уже две. В 2005-м там тоже проходили очередные парламентские выборы. Недовольство результатами привело к протестам. Президент Киргизии Аскар Акаев, не сумев справиться с оппозицией, покинул страну вместе со всей семьёй и получил временное убежище в России, к власти пришёл один из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев. А пять лет назад уже он не устроил народ — и его свергли вместе с правительством, после чего провели конституционную реформу.

В целом везде протест цветных революций на постсоветском пространстве добился своего. И только Александр Лукашенко в 2006 году остался у власти. Собрали для вас всё в единую картинку.