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Арест президентов и бегство правительства. К чему приводят революции, подобные киргизским

Протесты, которые сейчас происходят в Киргизии, не новы для этой страны. Власть там свергали за последние 15 лет дважды и даже реформировали конституцию, но не помогло.

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Фото © Getty Images / Nazir Aliyev Tayfur / Anadolu Agency

"Цветные революции" — именно такой термин получили митинги и акции протеста, охватившие страны СНГ в середине нулевых. Обычно так называют затяжные противостояния народа и действующей власти без палок, дубинок и пуль. Но так бывает далеко не всегда.

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Вслед за беспорядками в Белоруссии, сражениями в Нагорном Карабахе и начинающимся "майданом" в Киргизии может последовать Казахстан. Кроме них под ударом ещё часть республик Закавказья и Донбасс.

Первым примером цветной революции современности стали беспорядки в Грузии. Люди остались недовольны результатом президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Эдуард Шеварднадзе. В итоге протестующие своего добились — власть в стране сменилась, кстати, вместе с государственным флагом, на котором изображены розы — символ революции.

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Что до Киргизии, то там цветных революций было уже две. В 2005-м там тоже проходили очередные парламентские выборы. Недовольство результатами привело к протестам. Президент Киргизии Аскар Акаев, не сумев справиться с оппозицией, покинул страну вместе со всей семьёй и получил временное убежище в России, к власти пришёл один из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев. А пять лет назад уже он не устроил народ — и его свергли вместе с правительством, после чего провели конституционную реформу.

В целом везде протест цветных революций на постсоветском пространстве добился своего. И только Александр Лукашенко в 2006 году остался у власти. Собрали для вас всё в единую картинку.

В этот раз протестующие в Киргизии, судя по всему, тоже одержали верх, по крайней мере, сразу несколько чиновников объявили о своей отставке, а ЦИК страны признала недействительными результаты парламентских выборов.

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