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На горящем складе боеприпасов под Рязанью почти прекратились взрывы

В операции по тушению задействовано более 1500 человек, девять воздушных судов и три поезда.

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Фото © Минобороны РФ / ТАСС

Интенсивность разрыва артиллерийских снарядов на территории военного арсенала в Рязанской области достигла своих минимальных значений, за ночь было зафиксировано всего два взрыва. Об этом сообщает РИА "Новости".

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На месте уже дежурят пожарные.

Создано шесть боевых участков тушения пожара, организована работа наземной группировки по защите населённых пунктов и тушению отдельных очагов пожаров на безопасном расстоянии, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, в общей сложности в масштабной операции по тушению задействовано 1762 человека и 405 единиц техники, а также три пожарных поезда и девять воздушных судов.

Напомним, первоначально сообщалось, что огонь перекинулся на арсенал с травы, но, по данным источника Лайфа, пожар мог произойти по причине короткого замыкания на одном из складов. Жители ближайших деревень были эвакуированы, более 20 человек оказались в больнице. На месте работают спасатели и военные.

Ранее Лайф сообщал, что в Рязанской области с утра 9 октября отменяется режим ЧС после пожара на складе боеприпасов.

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