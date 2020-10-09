На горящем складе боеприпасов под Рязанью почти прекратились взрывы

Интенсивность разрыва артиллерийских снарядов на территории военного арсенала в Рязанской области достигла своих минимальных значений, за ночь было зафиксировано всего два взрыва. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Создано шесть боевых участков тушения пожара, организована работа наземной группировки по защите населённых пунктов и тушению отдельных очагов пожаров на безопасном расстоянии, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, в общей сложности в масштабной операции по тушению задействовано 1762 человека и 405 единиц техники, а также три пожарных поезда и девять воздушных судов.

Напомним, первоначально сообщалось, что огонь перекинулся на арсенал с травы, но, по данным источника Лайфа, пожар мог произойти по причине короткого замыкания на одном из складов. Жители ближайших деревень были эвакуированы, более 20 человек оказались в больнице. На месте работают спасатели и военные.