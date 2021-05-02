Джабаров оценил планы Британии по борьбе с "российской пропагандой"

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил планы Лондона, решившего бороться с "пропагандой РФ". Напомним, британские власти на встрече глав МИД стран G7 планируют предложить противостояние "попыткам России по распространению дезинформации".

"Большая семёрка", в отличие от G20, сама давно не решает и превратилась в застойную организацию. Эти заявления и планы больше делаются на публику", — заявил Джабаров в беседе с РИА "Новости".

Сенатор отметил, что Россия не намерена серьёзно рассматривать заявление британского внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе МИД Великобритании словами святого Антония. "Насквозь больные пропагандой страны" обвиняют в своих грехах Россию, отметила дипломат.

Напомним, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". По словам министра, Россия и Китай пытаются сеять недоверие в странах Запада, а в качестве примера Рааб привёл якобы имевшую место быть дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

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