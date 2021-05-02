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Джабаров оценил планы Британии по борьбе с "российской пропагандой"

"Большую семёрку" сенатор окрестил застойной организацией, которая самостоятельно ничего не решает.

2 мая 2021, 18:08

Фото © ТАСС / Питалев Илья

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил планы Лондона, решившего бороться с "пропагандой РФ". Напомним, британские власти на встрече глав МИД стран G7 планируют предложить противостояние "попыткам России по распространению дезинформации".

"Большая семёрка", в отличие от G20, сама давно не решает и превратилась в застойную организацию. Эти заявления и планы больше делаются на публику", — заявил Джабаров в беседе с РИА "Новости".

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Сенатор отметил, что Россия не намерена серьёзно рассматривать заявление британского внешнеполитического ведомства.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе МИД Великобритании словами святого Антония. "Насквозь больные пропагандой страны" обвиняют в своих грехах Россию, отметила дипломат.

Напомним, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". По словам министра, Россия и Китай пытаются сеять недоверие в странах Запада, а в качестве примера Рааб привёл якобы имевшую место быть дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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