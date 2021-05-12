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Руководители "Зимней вишни" частично признали вину по делу о пожаре

На скамье подсудимых находятся восемь человек. Среди них также пожарные и специалисты по установке систем противопожарной безопасности.

12 мая 2021, 09:17
<p>Фото © ТАСС / Данил Айкин</p>

Фото © ТАСС / Данил Айкин

Руководители "Зимней вишни" — гендиректор Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова — частично признали вину по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ. Об этом сообщил ТАСС.

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"Подсудимые Богданова, Судденок и Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе", — заявил гособвинитель в ходе процесса.

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"Меня до сих пор терзают сомнения": Тулеев не исключил, что причиной страшного пожара в "Зимней вишне" стал поджог

В рамках уголовного дела на скамье подсудимых находятся восемь человек. Помимо упомянутых лиц это охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТРЦ) Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, а также пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин.

Трагедия с вопросами: что стало с фигурантами дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и их бизнесом

Трагедия с вопросами: что стало с фигурантами дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и их бизнесом

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибли 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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