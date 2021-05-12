Руководители "Зимней вишни" частично признали вину по делу о пожаре

На скамье подсудимых находятся восемь человек. Среди них также пожарные и специалисты по установке систем противопожарной безопасности.

Руководители "Зимней вишни" — гендиректор Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова — частично признали вину по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ. Об этом сообщил ТАСС.

"Подсудимые Богданова, Судденок и Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе", — заявил гособвинитель в ходе процесса.