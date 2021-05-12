Руководители "Зимней вишни" частично признали вину по делу о пожаре

Руководители "Зимней вишни" — гендиректор Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова — частично признали вину по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ. Об этом сообщил ТАСС.

"Подсудимые Богданова, Судденок и Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе", — заявил гособвинитель в ходе процесса.

В рамках уголовного дела на скамье подсудимых находятся восемь человек. Помимо упомянутых лиц это охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТРЦ) Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, а также пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин.

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